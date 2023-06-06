Локоны у лица. Стрижка в стиле Рэйчел сейчас снова актуальна

Культовая стрижка девяностых Дженнифер Энистон, названная в честь ее героини Рэйчел, снова в тренде. Это заслуженно, поскольку она красива и оригинальная, подходит волосам любой длины и обладает множеством преимуществ.

Концепция

Отличительной особенностью прически «Рэйчел» является С-образный вырез вокруг лица. Многообразие слоев, оригинальная текстура и форма прядей, дополнительный объем, достигаемый своего максимума по бокам с изгибом вовнутрь — все это осуществляется при помощи оригинальной техники стрижки.

Преимущества

Очень красивая стрижка, которая является популярной на протяжении долгих десятилетий. Она замечательно смотрится на волосах любой структуры. Прямые пряди делают форму аккуратной и стильной. Кудрявые локоны придают прическе оригинальности и экстравагантности. Рэйчел — это идеальный вариант многослойной прически, которая подойдет для любой длины волос.

Вы можете выбрать длинные волосы и оформить верхнюю часть в концепции стрижки, оставив нижнюю ровной (напоминает прическу «бабочка»). Также идеально подойдут все модели прически боб на средних и коротких волосах, которые также смотрятся просто потрясающе.

Рэйчел подходит представительницам прекрасного пола всех возрастов, она является омолаживающей и моделирующей, проста в уходе и укладке.

Кому подойдет

Можно без преувеличения заявить, что стрижка «Рэйчел» подходит практически всем. Благодаря ей, можно моделировать форму лица, экспериментируя с объемом по бокам.

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То есть, для утонченного лица нужно больше объема на боковых зонах, для круглого и квадратного стоит постараться сделать больше прядей, которые направлены к лицу (слегка завиты вовнутрь, чтобы частично прикрыть скулы и щеки).

Структура и тип волос не имеет значения, стрижка отлично смотрится на густых и тонких, прямых и вьющихся локонах.

Укладка и уход

Укладка осуществляется достаточно просто. Все зависит от вашего вкуса и выбора формы. Можно завить волосы к лицу или просто высушить феном и брашингом, чтобы придать дополнительного объема и сделать прическу пышной. Не будет ничего страшного, если вы помоете голову и высушите волосы естественным способом без применения приборов. Каждая прядь законно займет свое место и создаст красивую привлекательную форму.

Посещать мастера рекомендуется раз в три недели или месяц, все зависит от скорости роста ваших волос. Применяйте качественные средства по уходу, которые предназначены исключительно для вашего типа волос.