Онкобольной муж беременной Лены Катиной написал завещание

Муж бывшей участницы группы “ТаТу” Лены Катиной миллионер Дмитрий Спиридонов несколько лет борется с раком. Однако семья не отчаивается и живет полноценной жизнью. Совсем скоро у пары случится радостное событие: Катина вот-вот родит от своего супруга сына.

Лена Катина призналась, что муж решил проявить заботу о ней и будущем ребенке и написал завещание. IT-магнат таким образом решил подготовиться к самому плохому, ведь жизнь с онкологическим диагнозом бывает непредсказуема.

В эфире телешоу “Звезды сошлись” Лена Катина рассказала, что Дмитрий тогда сам решил написать завещание и оформил документы еще до бракосочетания. Судя по всему, на тот момент он был в депрессивном настроении из-за болезни.

Как выяснилось, завещание миллионер составил еще перед их свадьбой. Именно тогда Лена Катина хотела, чтобы она и ее супруг составили брачный договор. Но муж отказался и просто оставил завещание, в котором переписал все имущество на бывшую “татушку”.

Напомним, несколько лет назад у нынешнего мужа Лен Катиной выявили рак щитовидной железы. Он прошел химиотерапию, но в июне 2021 года произошел рецидив. Как раз в то время он познакомился с Катиной, и его жизнь круто изменилась. Через год они поженились.