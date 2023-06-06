Ученые мониторят состояние вечной мерзлоты

Российские ученые из Института арктических и антарктических исследований (ИААИ) РАН разработали новый, более эффективный метод мониторинга состояния вечной мерзлоты. Он основан на использовании искусственного зрения и искусственного интеллекта для анализа изображений спутников, а также на использовании беспилотных летательных аппаратов.

Вечная мерзлота занимает огромные территории в Северном полушарии, и ее состояние важно для прогнозирования изменений климата. Она является огромным запасом углерода, который освобождается в атмосферу при ее разрушении. Метод мониторинга позволит находить участки вечной мерзлоты, которые находятся под угрозой разрушения, чтобы предотвращать потерю углерода и изменения климата.

Чтобы использовать этот новый метод, ученые будут собирать данные с различных спутников и применять искусственный интеллект для анализа полученных изображений. Они также хотят задействовать беспилотные летательные аппараты для непосредственного наблюдения за состоянием вечной мерзлоты на местности. Эти данные будут передаваться в реальном времени на мониторы в лаборатории, где исследователи смогут мониторить и анализировать ее состояние.