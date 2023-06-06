Хакеры продают интимные фотографии голливудских знаменитостей

Продавцы даркнета торгуют базами данных клиник, которые проводят пластические операции, в том числе интимными фотографиями знаменитостей. Соответствующие лоты были найдены в одном из онлайновых сообществ киберпреступников, пишет “Лента.ру”.

Считается, что эти сообщества связаны с “русскими хакерами”. В сеть также попали копии переписки, документов и информация о кредитных картах посетителей двух клиник – одной в Лас-Вегасе и другой в Голливуде. Хакеры продают фотографии и личные данные блоггеров Микаэлы Лонг и Моргана Османа. Они также предлагают информацию о Клаудии Фиджал и Карин Минтер.