 

Zа Vойну: Иранский гиперзвук

06.06.2023, 11:50, Разное
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Иранский гиперзвук

Иран официально вступил в клуб гиперзвуковых держав, представив передовую ракету Fattah.

Заявленная дальность изделия – 1400 километров. Fattah обладает высокой скоростью, повышенной маневренностью и способна преодолевать сопротивление современных систем ПВО и ПРО. Израилю есть над чем задуматься. Как показывает война на Украине, современные западные комплексы ПВО не очень актуальны против гиперзвуковых ракет.

Ну а в случае, если Иран станет полноценной ядерной державой, подобная ракета может быть оснащена тактической ядерной боеголовкой, если Иран будет обладать соответствующими технологиями.

Источник: Colonel Cassad


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