Мнение: О громе пушек уже над самым ухом Путина… Слышит?

Во-первых, действительно — громыхнуло. И эхо ещё гремит, гремит, гремит…

Во-вторых, это никак не «Гром победы, раздавайся…», тут сомнений нет и быть не может. Это уже очевидно.

В-третьих, …

Вот перед тем, как к нему перейти, осмелюсь напомнить одну историю, да простит меня френд bor_odin. Но она и правда важна для понимания…

Один актёр был совсем на мели, когда ему позвонил приятель:

— Слушай, я помню, у тебя нервы прямо железные: тут есть непыльная работа.

— А что надо?

— Всего одна реплика, но какая! И платят как за за первый состав.

— Опять «Кушать подано»?

— Нет, «Чу! Слышу пушек гром!».

— Годится.

— Ну так приходи в театр NNN прямо к полседьмого.

К половине седьмого счастливчик уже в театре. Он гордо бросает на служебном входе:

— Я тот, кто скажет «Чу! Слышу пушек гром!»

— Ой, — радостно отвечает швейцар. — Наконец-то нашли! А то ведь измучились уже, прямо хоть спектакль убирай из репертуара!

Его проводят к режиссёру, тот говорит:

— Ну-ка, прорепетируем. Скажите: «Чу! Слышу пушек гром!»

Актёр пафосно произносит:

— Чу! Слышу пушек гром!

— Нет, не так. Чуть мягче, тише и как бы раздумчиво, но в конце реплики — чуть повышаясь…

— Чу! Слышу пушек гром!

— Да-да, голубчик, вот так и надо. Вы приняты. Бегите скорее к костюмеру и в гримёрную, Ваш выход через полчаса.

Актёр мчится в костюмерную:

— Здравствуйте, я — «Чу! Слышу пушек гром!»

— Ага, — радостно отвечает костюмер, — давайте быстренько переодевайтесь, вот Ваш мундир. Только Вы уж, пожалуйста, не подгадьте. Роль Ваша уж больно важная.

При полном параде актёр несётся рысью в гримёрную:

— Здравствуйте, я — «Чу! Слышу пушек гром!»

— Да-да, наслышан, — ещё более радостно произносит гримёр. — Сейчас я Вас быстренько припудрю, скоро Ваш выход. Спаситель Вы наш, без этой реплики весь спектакль провисает, а актёры нынче пошли всё какие-то нервные…

Выходит актёр на сцену… Темнота, тишина… И не успевает он оглядеться, как у него прямо над ухом раздаётся настоящий, оглушительный выстрел из пушки, сверкает пламя, сверху что-то падает, пороховая гарь шибает в нос, зал визжит. И перекрывая это всё со сцены раздаётся громогласное:

— Да, бл***дь! Какое тут нах***й «Чу! Слышу пушек гром!»?!! Вы все что там, совсем ох***ли!!!

Казалось бы, какое отношение эта старая актёрская байка имеет к бывшему завклубом?

Но вот какая штука. И в Белгородской области гремит по полной. И в Калужской, и в Московской, и в Курской, и в Москве. Даже в Ново-Огарево, до которого украинские дроны не дотянули всего лишь с десяток километров, говорят, было не просто слышно, а очень громко слышно. Наконец, на ЛБС громыхает уже не по-детски. Подчинённые — и те переполошились.

Но он — по-прежнему пытается играть «Чу! Слышу пушек гром?»…

И тут остаётся лишь гадать — это уже полный отрыв от реальности, или же, напротив, максимально полное понимание именно самого реального расклада в нынешней «Большой игре»?

Вы как полагаете?

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