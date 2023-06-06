 

Из-за подозрений в работе рыбок на Россию из штаб-квартиры MI6 уберут аквариум

06.06.2023, 11:33, Разное
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Из здания штаб-квартиры MI6, расположенного в Лондоне на Набережной Альберта, уберут знаменитый аквариум со всеми его обитателями.

Согласно информации The Guardian, такое поручение дал лично глава британской разведслужбы Ричард Мур.

Журналисты пишут, что в последние несколько лет существенно выросло количество утечек из MI6, большинство информации передавалось российским спецслужбам. Проверка сотрудников на полиграфе и различные физические воздействия, проводимые британскими контрразведчиками, не возымели результата. Тщательная проверка здания на наличие прослушивающих устройств также не помогла выявить источник утечки.

Рабочая группа специалистов, отвергнув иные версии, пришла к выводу, что информацию ГРУ и СВР «сливают» аквариумные рыбки по закрытым каналам связи. Это косвенно подтверждалось тем фактом, что у резервуара с водой сотрудники MI6, в том числе и сам глава разведки Мур, проводили достаточно большое количество времени и обсуждали секретные темы. Технически не удалось уличить рыбок в прямой госизмене, но среди факторов, указывающих на российское вмешательство, разведчики отметили, что производителем аквариума была фирма Наума Капельмана – сына Ефима Капельмана, политэмигранта из СССР.

Аквариум будет демонтирован в ближайшие дни, а всех его обитателей отправят в океан. Если утечки будут продолжаться, следующей в очереди на проверку станет шахматная доска – внутри ферзей могут содержаться прослушивающие устройства, заключает автор материала в The Guardian.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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