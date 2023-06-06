 

Биркенштоки 2023: самые модные модели на лето этой обуви, уже ставшей классикой

06.06.2023, 11:00, Разное
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Лето вступает в свои права и всем нам не терпится снова надеть любимые сандалии биркеншток. Смелый дизайн или обновленная классика, насыщенные цвета – все это обувные тенденции лета 2023 года.

Тенденции и модные модели

Изначально биркеншток считалась медицинской обувью, но с каждым годом она становится все популярнее в мире и заслуженно завоевывает место в наших обувных шкафах. Это не удивительно, поскольку эти сандалии очень удобны, а выбор дизайнов поистине огромен.

Знаменитую обувь создал сапожник из Германии Иоганн Биркеншток. Фирменная пробковая стелька адаптируется индивидуально к форме стопы.

Двубортные сандалии

Когда речь заходит о биркенштоках, мнение покупательниц делится на две категории – одни их любят, другие ненавидят. Независимо от отношения к этой обуви, никто не станет отрицать, что она является очень комфортной и легкой.

«Аризона»

Двубортные модели Birkenstocks – это признанная классика, которая останется с нами на весь предстоящий сезон. Эта модель знакома многим. Сандалии отличаются высоким комфортом и представлены в широком, и в узком варианте, поэтому каждый найдет подходящую модель для себя.

Тем, кто предпочитает сдержанную и простую одежду, следует выбрать бежевые или черные сандалии, хотя в нынешнем сезоне в тренде будут модели ярких оттенков, к примеру розового, или с блестящим лаком. Это новый фаворит лета этого года.

Однобортные сандалии

Модель «Мадрид» на рынке появилась в первой половине прошлого века и с тех пор не выходит из моды. Эти сандалии доступны для узких и для широких ступней и бывают самых разных расцветок – черные, однотонные, яркие, имеющие эффектные декоративные детали.

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Эти удобные сандалии, благодаря своей водонепроницаемости являются отличным вариантом для пляжного отдыха. Особым спросом пользуются модели с широкой пряжкой или плетеным ремешком. Обратите внимание на розовые, светло–голубые или зеленые модели. Они создают эффектные цветовые акценты и являются отличным дополнением к летнему гардеробу.

Балетки Birkenstock

Еще один тренд нынешнего года. Кроме вневременной классики, биркенштоки в 2023 году удивляют несколькими новыми оригинальными моделями. Простые и элегантные, с очень удобной стелькой, эти балетки стали фаворитом модниц во многих странах.

В отличие от одно- и двубортных сандалий, балетки выглядят значительно элегантнее и придают женственный и немного игривый оттенок летним нарядам. Будь то юбки–миди, короткие шорты или воздушные платья макси, балетки сочетаются со всеми нарядами.

Биркенштоки с эффектными деталями

Пришло время забыть о скучных сандалиях прошлого. В 2023 году биркенштоки – это яркая и веселая обувь, позволяющая громко заявить о себе. Эффектные детали – стразы, крупные пряжки, придают классическим моделям современный вид.

С чем сочетать сандалии

Наверное, этот вопрос интересует многих любительниц сандалий.

Ответ на него вас удивит – вы можете носить эту обувь с любой одеждой, за исключением вечерних нарядов. Просто получайте удовольствие и экспериментируйте с различными комбинациями одежды.


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