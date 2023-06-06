 

Собянин: Открыт дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе

06.06.2023, 10:59, Новости дня
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Открытие дополнительного выезда улучшит транспортную доступность микрорайона Матвеевское, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник напомнил, что ранее построили вылетную магистраль и путепровод, связавший проспект Генерала Дорохова с улицами Матвеевская, Веерная и Нежинская.

Собянин уточнил, что с запуском выезда путь от Матвеевской улицы до Аминьевского шоссе сократится с 7-11 минут до двух. Выехать с проспекта Генерала Дорохова на Аминьевское шоссе можно на девять минут быстрее.

“Поездки стали еще удобнее для порядка 280 тысяч москвичей, в первую очередь — для жителей районов Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково”, – подчеркнул Собянин.

Мэр сообщил, что за 11 лет в Москве построили 1241 километр дорог, 359 мостов, эстакад и тоннелей, 291 пешеходный внеуличный переход. В этом году запустят 106 километров дорог, 37 искусственных сооружений и 19 внеуличных переходов.

Работы на южном направлении Московского скоростного диаметра (МСД) завершатся в 2023 году. Улучшится транспортная доступность 22 районов столицы.


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