 

“Отношения у них сложные” – Блогер высказался о проблемах в браке Седоковой

06.06.2023, 10:59, Разное
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Поклонники всерьез забеспокоились о браке экс-солистки “ВИА Гры”, потому что, судя по соцсетям, происходит там что-то странное. Сначала супруг певицы Янис Тимма на своей странице опубликовал неоднозначный пост, в котором написал о том, что пережил самые ужасные часы в своей жизни. Анна Седокова добавила его публикацию в свой профиль и ответила, что чувствует то же самое.

Позже артистку сняли в одном из заведений, где она в провокационном мини танцевала с таинственным мужчиной. Баскетболист в это время, судя по его фотографии в соцсетях, сидел с сыном жены. Пара никак не комментирует происходящее в их семье, зато высказываются на этот счет другие знаменитости. На этот раз проблемы в браке звезды обсудил светский сплетник Антон Суворкин.

Блогер описал ситуацию так: “Отношения у них очень сложные”. Подробностей он пока не выяснил. Впрочем, его, как оказалось, интересует другой вопрос. Сплетник не понимает, что же держит в этом браке молодого красивого Яниса Тимму: мол, Анна Седокова уже стареет, ее известность падает, а живет она, благодаря “подушке” былой славы.

Далее он привел слова одного из своих источников, предположившего, почему баскетболист не уходит от певицы.

“Мальчик-истерик. Нашел себе опекающую теплую мамочку, с безотказной груди которой можно всегда приложиться”, – привел мнение “пташки” о браке Анны Седоковой блогер.


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