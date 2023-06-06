 

Робот-повар изучает видеоуроки

06.06.2023, 10:50, Разное
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Компьютерные технологии и искусственный интеллект продолжают удивлять нас своими возможностями. Как оказалось, уже сегодня главным помощником в кулинарии может стать робот-повар.

Именно такой инновационный проект был создан на кафедре компьютерных наук Кембриджского университета. Этот робот учится готовить блюда по видеоурокам. Для этого он использует составленные специалистами базы данных, в которых содержится информация о различных блюдах разной кухни мира.

Проект называется RoboChef, и его главная задача – изучение и подражание технике и навыкам настоящего повара. Процесс состоит из трех этапов: анализа, планирования и выполнения. Первый этап позволяет роботу оценить продукты и вывести правильные пропорции и сочетания ингредиентов для приготовления блюда. Затем на основе полученных данных робот планирует процесс приготовления.

Но главной фишкой RoboChef является его возможность учиться. После подготовки кулинарных уроков у модели есть возможность выбрать интересующий ее рецепт и изучить его в подробностях. Модели данных рецепта включают сведения о длительности процесса, необходимом количестве ингредиентов и технике готовки.


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