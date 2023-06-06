Apple анонсировала обновленный MacBook Air

Apple анонсировала на WWDC 2023 15-дюймовый ноутбук MacBook Air с процессором M2. Он оснащен дисплеем Liquid Retina Display с диагональю 15,3 дюйма.

Утверждается, что дисплей имеет миллиард цветовых вариантов и яркость до 500 нит. За производительность отвечает чип Apple M2, который используется в 13-дюймовой модели MacBook Air.

Устройства будут поставляться в различных конфигурациях с вариантами ОЗУ и ПЗУ до 2 ТБ и 24 ГБ соответственно. Тонкость компьютера, толщина которого составляет всего 11 мм, является ключевой характеристикой. Вес ноутбука составляет 3,3 фунта, или около 1,5 килограмма.

Apple обещает, что этот ноутбук может работать до 18 часов на одной зарядке. Заявлено наличие датчика отпечатков пальцев Touch ID, зарядки MagSafe, а также шести динамиков.

MacBook Air 15-дюймов доступен для заказа в США по цене $1 300 (примерно 105 тысяч рублей).