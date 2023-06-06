 

Успехи минобороны РФ «из области дикой зашкварной фантастики»

06.06.2023, 9:59, Новости дня
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Министерство обороны России в очередной раз похвасталось успехами, сообщив об уничтожении более 1500 украинских военных, 28 танков, из них 8 Leopard производства ФРГ, 3 колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин в ходе последнего наступления ВСУ (разумеется, доказательств этому не представлено).

Война в УкраинеПо мнению Евгения Пригожина (ЧВК «Вагнер») это просто очередное вранье:

– Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает. И судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян – с такими потерями. Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики. Вообще нужно сложить все цифры, которые дает Конашенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз.


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