 

“Крымские и коктебельские коньяки в числе лучших” – Роскачество составило свой рейтинг российских коньяков

06.06.2023, 9:30, Новости дня
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Именно поэтому эксперты Роскачества решили провести исследование, тщательно изучить представленную на российском рынке продукцию и выявить среди нее лучшие варианты для употребления. Каждая вторая бутылка коньяка оказалась фальсификатом. А одним из лучших российских коньяков признан “Коктебель”. Но не будем забегать вперед.

Так что же интересовало экспертов Роскачества и на чем основаны результаты их исследования? Аналитики выбрали для своего исследования 23 марки недорогого отечественного коньяка ценой от 480 до 920 рублей за поллитра и проверили их на подлинность и соответствие ГОСТам. Как выяснилось, только в 11 бутылках из 23 оказался подлинный коньяк надлежащего качества. Все остальное – фальсификат, содержащий ароматизаторы, красители и невиноградные спирты. Результаты исследования были направлены в Росалкогольрегулирования для дальнейших разбирательств.

Но что же делать обычным потребителям, пока надзорные органы будут разбираться с недобросовестными производителями, которые экономят на качестве своей продукции? Об этом эксперты Роскачества также позаботились. Они опубликовали список лучших коньяков России, в котором в том числе оказались популярный российский коньяк “Коктебель”, еще один представитель Крыма – “Крымский” коньяк, а также несколько коньяков из Дагестана. Список фальсификатов, кстати, тоже был заботливо предоставлен Роскачеством для всеобщего ознакомления, в нем оказались в том числе и некоторые популярные марки. Будьте бдительны и выбирайте лучшее!


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