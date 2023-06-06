 

Российские ученые создали самый маленький транзистор в мире

06.06.2023, 9:33, Разное
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Ученые Всероссийского института кибернетики и автоматики в Новосибирске заявили о прорывном изобретении в области микроэлектроники – им удалось создать самый маленький в мире транзистор для использования в цифровых микросхемах.

Его размер составляет всего 0,1 нанометра, что примерно на треть меньше размера атома кремния.

Изобретение, сделанное профессорами кафедры микроэлектроники В. А. Боровиковым и Т. Н. Глявиным, позволит добиться небывалых пределов в скорости обработки информации и экономии энергоресурсов.

Как заявляют сами изобретатели, теперь мяч на стороне западных коллег. Российские учёные предложили им попробовать создать микроскоп, в который можно будет разглядеть отечественный транзистор.

– Уверены, у них на это уйдут десятилетия, если не столетия, не говоря уже об огромных финансовых расходах, – заметил Боровиков

Авторы «малышистора» (так его называют изобретатели) не собираются почивать на лаврах и уже работают над способами гравировки государственного герба и надписи «Сделано в России» на его поверхности.

Власти Новосибирска планируют отметить изобретателей почетными грамотами и памятными подарками, а руководство института намерено выделить изобретателям две туристические путевки в Анапу. Однако учёные бы не отказались и от Нобелевской премии в области физики, их коллеги уже начали подготовку коллективной заявки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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