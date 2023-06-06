Стон

Сто лет назад, 6 июня, начал «работать» Соловецкий лагерь особого назначения — СЛОН.



Соловки, 1925 г. Фото: Public Domain

Михаил Томский, тогда член политбюро ЦК ВКП(б), говорил в 1927 году, выступая в Ленинграде: «Оппозиция очень широко распространяет слухи о репрессиях, об ожидаемых тюрьмах, о Соловках… Мы на это скажем нервным людям: «Товарищи, в обстановке диктатуры пролетариата может быть и две, и три, и четыре партии, но только при одном условии: одна партия будет у власти, а все остальные — в тюрьме…» (Аплодисменты.)

В 37-м Томский застрелился перед арестом. Реабилитирован.

Говорят, Соловки стали образцом для всех бесчисленных островов ГУЛАГа. Здесь отрабатывались приемы, методы воздействия, устанавливались обычаи, правила, традиции, так сказать. Но не оставляет ощущение, что Соловки — это просто действующая модель успешно функционирующего за их пределами государства, ничем не искаженная модель, со всеми подробностями воспроизведенная. Да и могло ли быть иначе?

Неуважение к человеку, к жизни, к смерти, к труду его, к чувствам. Неуважение, не специально воспитуемое, не чья-то злая воля или заслуга. Здесь, к сожалению, все серьезнее.

В замечательной книге Юрия Бродского «Соловки. Двадцать лет Особого Назначения» среди прочих документов меня кольнула фотокопия «удостоверения», выданного 17 марта 1929 года Татьяне Николаевне Сиверс.

«Настоящее выдано… в том, что ей разрешено свидание личное с мужем с заключ. Сиверс Александром Александровичем на 7 дней с правом проживания в помещении свинарника» (курсив мой. — П. Г.).

А сразу после отъезда Татьяны Николаевны ее мужа по обвинению в участии в придуманном «офицерском заговоре» арестуют и расстреляют.

300 человек расстреляют.ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

«…Кладбище на командировке Голгофа состоит из семи больших и девяти малых могил. При вскрытии одной большой могилы обнаружено, что она наполнена трупами до одной четверти аршина от верхнего основания и трупы прикрыты еловыми ветками, а сверху присыпаны землей. Толщина слоя, покрывающая трупы, не более одной четверти аршина. Следствием установлено, что на протяжении зимы 1929/30 годов большие могилы, в которых помещалось до восьмисот трупов, были доверху наполнены таковыми и оставались открытыми. Эти могилы расположены на видном месте, на противоположной горе, через овраг от основных корпусов размещения заключенных…»

Это из обвинительного заключения от 9 июня 1930 года по делу № 885, когда (в виде исключения) врезали по «надзорному составу», совсем уж зарвавшемуся, так дело и назвали: «О контрреволюционной деятельности надзорсостава». Расстреляли 12 человек.

«Способы терроризирования заключенных»

Из доклада замначальника Административно-организационного управления ОГПУ Шанина заместителю председателя ОГПУ Ягоде о произволе и издевательствах над заключенными в Соловецких лагерях:

«…Допросами ряда лиц из надзора и заключенных выявлена установившаяся в УСЛОНе система произвола и полного разложения. В широких размерах развито взяточничество и вымогательство с заключенных, а также расхищение вещевого и продовольственного пайка, предназначенного для заключенных. Тенденция личного обогащения за счет заключенных развилась на базе легализованного в УСЛОНе издевательства и терроризирования заключенных. Формирование надзора производится из наиболее деклассированных, а подчас и к.-р. элементов, которым предоставляется полная свобода действий. Способы терроризирования заключенных применяются следующие:

Избиение палками, прикладами, шомполами, плеткой и т.п.

Зимой постановка заключенных в так называемые «на камни» в одном белье в положении «смирно» на срок до 3–4 часов.

Летом постановка заключенных так назыв. «на комары», т.е. раздетого в положении «смирно».

Заключение в так назыв. «кибитки», т.е. карцера, представляющие из себя холодны[е] небольшие дощатые пристройки, в которых заключенные в зимнее время в одном белье выдерживались по несколько часов. Есть случаи смерти от замерзания.

Посадка на так назыв. «жердочки», т.е. узкие скамьи, на которые заключенных усаживали на корточки и, абсолютно запрещая шевелиться и разговаривать, выдерживали в таком положении с раннего утра до позднего вечера.

Убийства под видом побега.

Изнасилование женщин и принуждение к сожительству заключенных женщин с надзором.

Так назыв. «чайки», т.е. заключенного зимой в одном белье выводили к устроенному шесту возле пристани, на котором сделана деревянная чайка, и заставляли считать: «чайка раз, чайка два» — до 2 тыс. раз, т.е. фактически до состояния полного изнеможения.

Заставляли заключенных переливать руками воду из проруби в прорубь.

Посадка заключенных [в] одном белье в карцер, представляющий собой яму высотой не более метра, потолок и пол которой выстланы колючими сучьями. Заключенный выдерживал не более 3 дней и умирал.

Так назыв. «дельфины», т.е. при проходе заключенных через мост лица из надзора, указывая на того или иного заключенного, кричали «дельфин». Заключенный обязан был бросаться в воду, за неисполнение подвергался избиению и сбрасыванию в воду и т.п. виды истязаний и издевательств над заключенными.

За отчетный период расследованием выявлены новые десятки лиц надзорсостава из числа в/н и заключенных, принимавших участие в применении отдельных из перечисленных выше методов издевательства.

12 мая 1930 г.».

Ну расстреляли 12 человек из мелкого «контрреволюционного надзорсостава», и Шанина этого с Ягодой расстреляли, и еще тысячи их сослуживцев. И что, изменилось что-нибудь?

Кстати, всех их расстреляли в разное время и за разное.

«Живые спят с мертвыми и получают их паек»

Раз в год из Москвы приезжала «Разгрузочная комиссия».

Разгрузочная комиссия творила чудеса. По просьбе лагерных властей «для своих» можно было получить амнистию. Комиссия приезжала на пароходе «Глеб Бокий» во главе с неизменным председателем, членом Коллегии ОГПУ Глебом Бокием. В Разгрузочную комиссию входили обычно Катанян, Филиппов и Вуль.

Ура! Параша извещает. С визитом в соловецкий склеп Нас разгружать сюда приедет На «Глебе Боком» — Бокий Глеб.

Он даст ли высылку каэрам? Иль шпанский разгрузит вертеп? Иль так уедет, как приехал, На «Глебе Боком» — Бокий Глеб.

Настроен я пессимистично, Весь мир мне кажется нелеп, Но это все же экзотично: На «Глебе Боком» — Бокий Глеб.

Очевидцы вспоминают:

«Перед приездом комиссии в Соловках все приводилось в порядок, заказывались чемоданы с образцами продукции соловецких промыслов в подарок членам комиссии, привозились вина и деликатесы, готовились лучшие девушки, часто малолетние, для работы в качестве «кельнерш». Кто угодит начальству — получит «скидку». Иногда москвичи и совсем увозили приглянувшуюся красавицу, которая без всяких разговоров оказывалась «списанной» из числа заключенных… Помимо пьяных оргий с женщинами, Разгрузочная комиссия сибаритствовала в театре, на концертах, а кроме того, занималась охотой…»

Г.И. Бокий расстрелян в 1937-м,

особоуполномоченный ОГПУ А.П. Фельдман расстрелян в 1937-м,

И.Г. Филиппов — начальник Управления Северо-Восточными ИТЛ — расстрелян в 1937-м,

А.А. Вуль — начальник Московского уголовного розыска — расстрелян в 1937 году,

Р.П. Катанян — помощник прокурора республики, заведующий Отделом надзора за следствием — репрессирован в 1937 году и отсидел 15 лет.

Из воспоминаний заключенного И. Зайцева:

Иван Матвеевич Зайцев. Фото: Public Domain

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