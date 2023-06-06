Apple выпустит самый мощный мини-ПК в истории

Компания Apple анонсировала новый мини-ПК Mac Studio на базе чипсетов M2 Max и M2 Ultra. Чипсет M2 Max оснащен 12-ядерным процессором и графическим процессором с максимальным объемом комбинированной памяти 96 ГБ. Он также предлагает до 192 ГБ объединенной памяти.

M2 Ultra – это новый чип с 24-ядерным CPU, 60- или 76-ядерным GPU и максимальным объемом памяти 192 ГБ. Mac Studio на базе M2 Ultra также способен подключать до шести мониторов Pro Display XDR.

Новый Mac Studio ориентирован на выполнение профессиональных задач, таких как 3D-рендеринг и редактирование видео.

Новинка по виду идентична своим предшественникам на базе M1 Max и M2 Ultra. Заказать новый Mac Studio можно в США по цене от $2 000 (162 600 рублей).