В моду вернулись джинсовые сумки в стиле 90-х: как стилизовать этот трендовый летний аксессуар

Брюки карго, джинсы с низкой посадкой — далеко не все тренды, вернувшиеся к нам из девяностых. Наравне с такими вещами в моду вновь входят джинсовые вещи. Это культовая вещь конца прошлого века, которая позволяет создать легкие непринужденные образы. Разбираемся, как ее стилизовать и вдохновляемся эффектными идеями луков.

Сумка из джинсов

Если нужно создать дерзкий образ в стиле ретро-шик, возьмите на вооружение данную идею. Джинсовая сумка послужит экстравагантным аксессуаром и освежит образ.

Речь не просто о сумке из денима, а о сумке, перешитой из старых джинсов. Подобный дизайн изделия позволит ему стать акцентной деталью в образе. Что касается одежды, то выберите что-то креативное: например, широкие шорты, полупрозрачную облегающую кофту, а также туфли на каблуках с высокими носками.

Джинсовый тоут

Тоут — это сумка большого размера с двумя ручками для переноски. Редко бывает оснащена дополнительным регулируемым по длине ремешком. Такой аксессуар прекрасно подходит для работы и для шопинга. Его основное преимущество — это вместительность.

Рассмотрите джинсовый тоут как дополнение к вашему образу в стиле кэжуал. Сочетайте сумку из денима с джинсовой курткой оверсайз.

Со стразами

В девяностые годы было много страз и перламутра. Сейчас такой тренд вновь набирает обороты. А это означает, что вы вполне можете дополнить лук симпатичной сумкой со стразами.

Данный аксессуар выполняет не столько практичную функцию, сколько эстетичную. Он может дополнить ваш наряд, если вы собираетесь в ночной клуб или на вечеринку к друзьям. Чтобы выдержать эстетику девяностых, отдайте предпочтение потертым джинсам и укороченной кофте.

Сумка через плечо

Такой аксессуар очень удобен в эксплуатации, поэтому его и любят модницы. Сумка через плечо может стать дополнением к вашему неформальному образу: в повседневном или в спортивном стиле. Вам не обязательно сочетать ее с джинсовой одеждой. Если есть желание сделать сумку акцентной вещью в образе, добавить с ее помощью немного гранжевого стиля, тогда пусть по цвету она отличается от других вещей.

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Сумка почтальона

Еще один трендовый аксессуар, который полюбился многим модницам. Сумка почтальона хоть и небольшого размера, но в ней помещается все необходимое: смартфон, кошелек, ключи и т. д. Большим преимуществом является тот факт, что ценные вещи всегда под рукой и в поле зрения.

Если собираетесь на прогулку с друзьями, шоппинг или свидание, дополните свой образ подобным аксессуаром из джинсовой ткани.

Кроссбоди

Если вы ищете идеальное сочетание эстетики и практичности, тогда присмотритесь к джинсовой сумке кроссбоди. Отдайте предпочтение изделию на металлическом ремешке. Особенно эффектно будет смотреться наряд полностью из джинсовой одежды. Например, вы можете сочетать джинсы с топом и рубашкой из денима. Джинсовая сумка станет гармоничным дополнением.

В стиле бохо

Бесформенные джинсовые сумки прекрасно вписываются в концепцию образов в стиле бохо. Сочетайте такие аксессуары с юбками или платьями миди с принтом (с этническим или геометрическим). Не бойтесь добавлять в наряд вещи с разными рисунками и разной цветовой гаммы.

Шопер

Новый взгляд на привычный тканевый шопер — это шопер из денима. Он не менее практичный, поэтому станет удобным аксессуаром, если вы собираетесь в магазин за покупками. Такую сумку не составит труда интегрировать в любой образ в уличном стиле. Вы можете сочетать ее с любимыми джинсами, футболкой, кедами или кроссовками.

Сумка-«бананка»

Практичный аксессуар, который незаменим для жителей мегаполисов и для путешественников. Сумка находится в поле зрения, поэтому у злоумышленников нет шансов что-то вытащить из ее. Такой аксессуар лучше всего интегрировать в спортивный или повседневный образ.