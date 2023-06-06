 

Умер знаменитый артист из сериала “След”: у него было предсмертное желание

06.06.2023, 8:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В его творческом багаже накопилось множество ролей, которые были сыграны с душой. Мастерство его касалось сразу нескольких театральных сцен России, а сериалы и фильмы с участием покойного давно на слуху у широкой публики. Андрей Торхов охотно делился профессиональным опытом и мог бы еще много успеть рассказать, если бы не смерть.

Как передает телеканал “360”, актер снимался в сериале “След”, который горячо полюбился зрителям из разных уголков страны. Помимо криминальных кинопроектов, в фильмографии Андрея Торхова есть драмы и мелодрамы. Кого он только ни играл: воевода, целитель, бомж, психиатр, священник — всего и не перечислить.

Кроме того, знаменитый артист был неразрывно связан с социальной активностью. Андрей Торхов участвовал в культурных представлениях, концертах, творческих встречах как оратор и педагог высокого уровня.

Трагическую новость о кончине звезды разместили в социальной сети. Прискорбное объявление появилось на странице учреждения, в котором Андрей Торхов служил верой и правдой с 2011 года. Как пишет RT, коллеги из рязанского ТЮЗа готовятся почтить
память ушедшего актера 17 июня. Начало собрания запланировано на 12:00 мск.

Светской церемонии прощания, то есть гражданской панихиды, не состоится. Так пожелал сам Андрей Торхов накануне смерти, отмечает “Царьград”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / “Крымские и коктебельские коньяки в числе лучших” – Роскачество составило свой рейтинг российских коньяков

06.06 / 17-летняя дочь Джоли и Питта побрилась налысо

06.06 / 10-летняя девочка утонула в Новосибирской области

06.06 / В Индии молодожены умерли во время первой брачной ночи

06.06 / Разрушена Каховская ГЭС (видео)

06.06 / Глава МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС в последние месяцы существенно ухудшилась

06.06 / Началось благоустройство территории возле станции Крюково будущего МЦД-3

06.06 / Трагедия в Воскресенске: мать погибла от рук своего сына

06.06 / “От дома до дома”: в Савеловском районе Москвы начали благоустраивать Башиловскую улицу

06.06 / В Польше полмиллиона протестующих собрались на одну из крупнейших демонстраций со времён падения коммунизма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика