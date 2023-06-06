Apple представила первую в своей истории гарнитуру MR

Компания Apple анонсировала гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Pro на конференции WWDC.

Apple утверждает, что Vision Pro – это первый шаг в “пространственном компьютере” и начало “пространственных вычислений”.

Vision Pro позволяет пользователям отображать экран любого размера и в нескольких плоскостях. Управлять им можно с помощью жестов, голоса и глаз. Гарнитуру также можно подключить к компьютеру Mac, чтобы выводить на него изображения, просто глядя на него. В гарнитуру встроены дисплеи MicroLED, способные отображать до 23 000 000 пикселей. За производительность отвечают чипы Apple M2, знакомые по компьютерам Apple, а также чип R1.

VisionOS – это операционная система, установленная на The Vision Pro. При использовании внешнего источника питания аккумулятор устройства может работать до двух часов.

Optic ID – это технология сканирования радужной оболочки глаза, обеспечивающая безопасность Vision Pro. Устройство стоит $3,5 тыс. и будет доступно в начале 2024 года.