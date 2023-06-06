10-летняя девочка утонула в Новосибирской области

По информации издания “Царьград”, жуткая трагедия произошла на пляже в городе Бердске. 10-летняя девочка утонула во время купания. Родители были в шоке и описали случившееся как кошмар. Их дочь пропала из виду на несколько минут, а когда они нашли ее в воде, было уже слишком поздно.

“Радио 1” сообщает, что Следственный комитет начал доследственную проверку по этому факту. По данным следствия, девочка отдыхала на пляже вместе с матерью, когда в какой-то момент она скрылась под водой и утонула. Агентство новостей “ФАН” напоминает, что это уже пятый случай утопления детей в регионе с начала 2023 года.

Такие случаи являются отражением нарушений правил безопасности на пляжах и водоемах. Следственный комитет призывает взрослых соблюдать правила пребывания на водоемах и отдыхать только на оборудованных пляжах. Убедительно просим не купаться в необорудованных местах, где нет специально оборудованных зон для купания, эти места крайне опасны для жизни.

Оставлять детей без присмотра на пляжах крайне небезопасно, особенно если они не умеют плавать. Поэтому родители должны всегда находиться рядом.