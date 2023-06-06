 

10-летняя девочка утонула в Новосибирской области

06.06.2023, 7:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По информации издания “Царьград”, жуткая трагедия произошла на пляже в городе Бердске. 10-летняя девочка утонула во время купания. Родители были в шоке и описали случившееся как кошмар. Их дочь пропала из виду на несколько минут, а когда они нашли ее в воде, было уже слишком поздно.

“Радио 1” сообщает, что Следственный комитет начал доследственную проверку по этому факту. По данным следствия, девочка отдыхала на пляже вместе с матерью, когда в какой-то момент она скрылась под водой и утонула. Агентство новостей “ФАН” напоминает, что это уже пятый случай утопления детей в регионе с начала 2023 года.

Такие случаи являются отражением нарушений правил безопасности на пляжах и водоемах. Следственный комитет призывает взрослых соблюдать правила пребывания на водоемах и отдыхать только на оборудованных пляжах. Убедительно просим не купаться в необорудованных местах, где нет специально оборудованных зон для купания, эти места крайне опасны для жизни.

Оставлять детей без присмотра на пляжах крайне небезопасно, особенно если они не умеют плавать. Поэтому родители должны всегда находиться рядом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / “Крымские и коктебельские коньяки в числе лучших” – Роскачество составило свой рейтинг российских коньяков

06.06 / Умер знаменитый артист из сериала “След”: у него было предсмертное желание

06.06 / 17-летняя дочь Джоли и Питта побрилась налысо

06.06 / В Индии молодожены умерли во время первой брачной ночи

06.06 / Разрушена Каховская ГЭС (видео)

06.06 / Глава МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС в последние месяцы существенно ухудшилась

06.06 / Началось благоустройство территории возле станции Крюково будущего МЦД-3

06.06 / Трагедия в Воскресенске: мать погибла от рук своего сына

06.06 / “От дома до дома”: в Савеловском районе Москвы начали благоустраивать Башиловскую улицу

06.06 / В Польше полмиллиона протестующих собрались на одну из крупнейших демонстраций со времён падения коммунизма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика