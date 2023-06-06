Разрушена Каховская ГЭС (видео)

Паблики публикуют видео разрушения Каховской ГЭС. По предварительной информации, ВСУ никаких военных операций в этом квадрате не проводилось. В Украине утверждают что ГЭС взорвали российские военные.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

До критического уровня вода может дойти за 6 часов. Населенные пункты уже начали затапливать. В зоне риска прежде всего находятся участки контролируемые Россией. Кроме того, падение уровня воды в водохранилище, вероятно, приведет к серьезным проблемам с водоснабжением Крыма.

– Оккупанты очень боятся, что Силы обороны могут оказаться на левом берегу. Ведь отходить пришлось бы на 15-20 км в глубину из-за особенностей рельефа местности. Поэтому решили совершить акт терроризма и действовали превентивно, – утверждают в Украине. По мнению Киева, дамбу взорвали с помощью заложенной еще в прошлом году (когда ВСУ вели наступление на Херсон) взрывчатки.

– ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, сообщается о повышении уровня воды вниз по течению Днепра, – утверждают Z-военкоры.

При этом, российский глава Новой Каховки Владимир Леонтьев изначально не подтвердил информацию о подрыве ГЭС, но позднее подтвердил, что около двух часов ночи она была разрушена ВСУ.

Отметим, масштабный характер разрушений говорит о том, что никакими ракетными ударами того сделать невозможно. Кроме того, утверждалось, что якобы никаких взрывов никто не слышал, а дамба разрушилась сама.

Сообщается, что на ГЭС разрушено 11 из 28 пролетов, под угрозой затопления 80 населенных пунктов.

Утверждается, что это видео обстрела Каховской ГЭС осенью 2022 года.