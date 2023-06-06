 

Татьяна Тарасова вышла на связь после больницы

06.06.2023, 5:51, Разное
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Телеграм-канал Mash сообщил о плохом самочувствии заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. По данным источников, мастер спорта СССР вызвала скорую с жалобами на повышенное давление и тошноту, но от госпитализации отказалась.

Согласно непроверенным данным, это был уже третий вызов скорой для Татьяны Тарасовой. Предыдущие звонки за экстренной помощью, как утверждает Mash, были зафиксированы 2 июня и практически неделей ранее – 24 мая.

Между тем портал РИА ФАН представил новую информацию о перспективах Татьяны Тарасовой. Издание сообщило о прохождении диспансеризации – возможности быстро побывать у нескольких врачей, чтобы оперативно выявить проблемы со здоровьем и тотчас же приступить к их решению.

К слову, Татьяна Тарасова недавно вышла на связь после недолгого посещения больницы, куда заглянула за лекарствами. Знаменитость рассказала, что чувствует себя прекрасно. Она возмущена слухами, которые о ней распускают в медиасфере.

Напомним, что минувшей осенью здоровье тренера и члена жюри “Ледникового
периода” сильно пошатнулось. По этой причине Татьяне Тарасовой даже
пришлось провести некоторое время в клинике под наблюдением врачей.


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