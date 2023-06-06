 

Власти США скрывают правду об НЛО?

06.06.2023, 5:20, Разное
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В Соединенных Штатах бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Кристофер Меллон призвал обнародовать информацию о неопознанных летающих объектах (НЛО).

Кристофер Меллон, ранее занимавший должность заместителя помощника министра обороны США по разведке, заявил, что власти США в настоящее время занимаются исследованием инопланетных объектов. Это заявление было сделано в статье, опубликованной в издании Newsweek. Меллон призвал американские власти выйти на публику с информацией об этих исследованиях, утверждая, что это поможет достичь научного прорыва.

НЛО и инопланетные явления всегда привлекали миллионы людей, а в последнее время интерес к ним снова возрос. Newsweek отмечает, что в США многие аспекты этой темы по-прежнему скрыты от широкой общественности, и многие, включая членов Конгресса, требуют большей прозрачности. Кристофер Меллон ссылается на сотрудников Агентства по всеобъемлющему изучению аномалий (AARO) и утверждает, что правительство проводит секретные исследования материалов, связанных с инопланетными объектами.

Меллон считает, что публикация информации об этих исследованиях способствовала бы прогрессу науки и техники. Он надеется, что это позволит ускорить переход на чистую и экономически выгодную энергию. Кроме того, возможно, будут разработаны сверхпроводящие материалы и новые технологии создания двигателей, подобных тем, что мы видим в голливудских фильмах.

Экс-сотрудник Пентагона также подчеркивает, что обнародование информации об исследованиях НЛО будет иметь важное значение не только для развития науки, но и для международного сообщества. Открытая и прозрачная работа в этой области позволит различным странам совместно разработать эффективные средства защиты от потенциальных внеземных атак.


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