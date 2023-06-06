 

Трагедия в Воскресенске: мать погибла от рук своего сына

06.06.2023, 3:15, Новости дня
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Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня», в Воскресенске случилось страшное происшествие. 19-летний парень зарезал свою мать ножом. Трагедия произошла 4 июня.

Как рассказали журналисты канала “360”, конфликт произошел внезапно. По версии следствия, из-за возникшей личной неприязни между родственниками. В ходе ссоры сын нанес своей 47-летней матери удар ножом в шею, от которого она скончалась на месте.

В издании “Вести Подмосковья” поделились информацией, что молодой человек не сбежал и не скрылся с места преступления, а напротив, сам сообщил о содеянном в полицию. На месте работали следователи, опрошены все свидетели происшествия, а также проведены различные экспертизы, включая психолого-психиатрическую.

Подозреваемому будут предъявлены обвинения по статье “Убийство”. Мера пресечения будет установлена судом.


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