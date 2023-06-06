 

“От дома до дома”: в Савеловском районе Москвы начали благоустраивать Башиловскую улицу

06.06.2023, 3:15, Новости дня
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В Москве продолжают благоустраивать улицы в формате “от дома до дома”, который подразумевает комплексный капитальный ремонт. То есть работы ведутся не только на проезжей части и тротуарах. Фасады зданий также приводят в порядок. Недавно начались работы на Башиловской улице, которая располагается в Савеловском районе (Северный административный округ).

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты приведут в порядок не только саму улицу, но и территорию возле кинотеатра “Прага” и рядом находящийся сквер, а также обустроят спортивный кластер.

Сейчас там уже появились строительные городки, ограждения с сигнальными лампами, а также информационные баннеры. Пешеходы смогут воспользоваться проходами.

По словам Петра Бирюкова, рабочие собираются:

  • убрать провода в кабельную канализацию;
  • расширить проезжую часть;
  • заменить покрытие тротуаров и проезжей части;
  • установить современные фонари и уличные торшеры;
  • оборудовать современные остановочные павильоны;
  • сделать парковки;
  • провести переустройство существующих светофоров;
  • оснастить пешеходные переходы опорами контрастного освещения.

На пересечении Башиловской и 2-й Квесисской улиц благоустроят небольшую зеленую зону: обновят газон, заменят существующую подпорную стенку на новую из натурального камня.

На пересечении Башиловской улицы и 4-го Вятского переулка (на месте снесенных гаражей) появится спортивная зона. На участке площадью примерно 2,5 тысячи квадратных метров построят скейт-парк и памп-трек.

Основные работы по благоустройству Башиловской улицы завершатся к концу 2023 года.

Формат “от дома до дома” является частью общегородской программы “Мой район”. Активно реализовывать ее начали в 2019 году. Главная задача проекта – создать комфортные условия для жизни людей во всех районах и поселениях Москвы. “Комфорт должен быть не по минимуму и не “в среднем”, а на максимально возможном высоком уровне”, – приводятся слова мэра столицы Сергея Собянина на его официальном сайте.


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