В Польше полмиллиона протестующих собрались на одну из крупнейших демонстраций со времён падения коммунизма

Полмиллиона поляков вышли на улицы Варшавы, чтобы принять участие в одной из крупнейших демонстраций со времён падения коммунизма в 1989 году, пишет France 24. Участники акции протеста съехались в столицу, чтобы сказать нет авторитарной Польше, говорится в материале.

Организаторы заявляют, что это была одна из крупнейших демонстраций со времён падения коммунизма в 1989 году. Полмиллиона поляков вышли на улицы Варшавы под красными и белыми цветами национального флага, чтобы сказать нет авторитарной Польше.

34 года спустя после завершения в стране коммунистического режима правительство отменило многие из полученных свобод. Люди съехались со всей страны в качестве демонстрации силы, откликнувшись на призыв бывшего премьер-министра и главы центристской оппозиционной партии Дональда Туска.

ДОНАЛЬД ТУСК, бывший премьер Польши: Мы сегодня здесь для того, чтобы Польша, Европа и мир увидели, насколько мы сильны и что многие из нас готовы, как 30—40 лет назад, вновь бороться за демократическую и свободную Польшу, за наши права.

Борются они с популистской националистической партией «Право и справедливость», которая находится у власти с 2015 года. Её обвиняют в подрыве верховенства закона, в превращении государственных СМИ в рупор правительства, в поддержке гомофобии и в нападках на права женщин.

ЖЕНЩИНА: Я пришла сюда для защиты демократии, поскольку не могу терпеть то, как разрушаются парламент и Конституционный суд и уменьшается значение Европейского союза.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: По-моему, эти перемены уже происходят. Эти преобразования необходимы и, конечно же, произойдут — медленно, но верно.

Но несмотря на то что внутри страны и за её пределами польское правительство подвергается критике, российский конфликт в соседней Украине укрепил его, поскольку оно стало одним из ведущих голосов против Кремля в Европе.

Опросы общественного мнения показывают, что на выборах, которые пройдут после этого лета, будет напряжённая борьба.

Дата публикации 04 июня 2023 года.

—