 

“Не верьте!” – Хилькевич предостерегла поклонников от мошенников

06.06.2023, 2:00, Разное
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Анна Хилькевич – знаменитая российская актриса. Она прославилась на всю страну благодаря сериалу “Универ. Новая общага”, а также фильмам “Елки”, “Остров везения”, “Звоните ДиКаприо!” и другим проектам. Своих поклонников актриса собрала в социальных сетях, где часто общается с ними.

А недавно Хилькевич предостерегла фанатов от мошенников. Она предупредила, что те создали аккаунты от ее имени и собирают деньги с доверчивых людей. “Я не собираю денег ни с кого! Не верьте этим мошенникам!” – написала Анна в своем телеграм-канале в понедельник утром.

Она призвала подписчиков быть осторожнее при использовании интернета. Мол, необходимо следовать правилам кибербезопасности. Фанаты поблагодарили артистку за предостережение. “Спасибо большое”, – написала Анне одна из поклонниц.

Ранее врач раскритиковал Анну Хилькевич, которая получила
диплом Мастера Рейки Первой ступени
и таким образом стала целителем. Физиотерапевт заявил: этого недостаточно для того, чтобы действительно лечить людей. Мол, нужно потратить не один год, чтобы стать хорошим специалистом. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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