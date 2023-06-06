Мнение: Кто восстановит Бахмут

Владимир Пастухов, бывший ведущий публицист “Новой газеты”, задает “патриотам” вопрос не в бровь, а в глаз:

“Когда я читаю рассерженных патриотов, мне в их тезисах все понятно: про настоящую войну и ненастоящую, про мобилизацию и демобилизацию, про бардак и предательство. Одно непонятно – зачем? Зачем все это нужно? Зачем России воевать с Украиной? Какие исторические цели преследует в этой войне Россия, кроме суицидальных? Какую такую миссию выполняет, кроме воплощения в жизнь реконструкторской садо-мазо фантазии?”

Вопрос на самом деле ключевой, и чем дальше, тем непонятнее на него ответ. У публики, я смотрю, ответ на него остался примерно один – “мы напали, чтобы на нас не напали”. Типа – вооруженная до зубов могучая Украина уже полностью изготовилась напасть на бедную и кроткую матушку Русь, и “мы опередили ее буквально на час”. Или на день – показания расходятся.

Вопрос – как могла “нападать” Украина, если она вчетверо меньше и к тому ж не обладает ядерным оружием – просто игнорируется, потому что ответа на него, понятно, нет никакого. Можно еще добавить, что практически всё вооружение, которым Украина сейчас воюет, она получила уже после начала “СВО”, а своей собственной военной промышленности у нее как не было, так и нет – и тогда вопрос, а с чем же Украина “собиралась нападать”?

В общем, абсолютно неясно, зачем надо было это начинать, и уж совсем абсурд – требовать это продолжать. Сносить города, чтобы потом их восстанавливать, как Мариуполь? Это похоже на какой-то садомазохизм. “Восстановление Бахмута предполагается поручить Татарстану, как самой богатой республике-донору”. А надо это Татарстану? Или Бахмут снесли, чтобы Татарстан перестал уж, наконец, быть регионом-донором?

Но доноров скоро не останется вовсе. Малокровие грозит матушке Руси, походу.