Премьер Бельгии пообещал расследовать использование бельгийского оружия в атаках на Белгородскую область

Бельгийское правительство проведёт расследование по факту возможного использования бельгийского оружия в атаках украинских диверсантов на территорию России, пишет RTBF. Как подчеркнул в интервью радиостанции премьер-министр страны Александр де Кроо, в отношении поставляемых Киеву вооружений действует чёткое правило: они предназначены исключительно для оборонительных целей на украинской территории.



AP

Бельгийское правительство проведёт расследование по факту возможного использования бельгийского оружия, поставленного властям Украины, в атаках диверсантов на территорию России, пишет RTBF. Об этом в интервью радиостанции сообщил премьер-министр страны Александр де Кроо.

«Нашим разведывательным и военным службам было поручено проанализировать это, но у меня нет подтверждения», — заявил глава правительства. «Правило чёткое: дело в том, что, естественно, наше оружие, которое поставляется Украине, предназначено для оборонительных целей на украинской территории. Там действуют чрезвычайно строгие правила», — подчеркнул Де Кроо.

Отвечая на вопрос о возможных дальнейших шагах Брюсселя, премьер Бельгии предложил «сначала всё тщательно проверить и выяснить, действительно ли источником этого оружия являются пожертвования, которые Бельгия внесла в целях обороны украинской территории».

—