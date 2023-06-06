 

Премьер Бельгии пообещал расследовать использование бельгийского оружия в атаках на Белгородскую область

06.06.2023, 1:05, Новости дня
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Бельгийское правительство проведёт расследование по факту возможного использования бельгийского оружия в атаках украинских диверсантов на территорию России, пишет RTBF. Как подчеркнул в интервью радиостанции премьер-министр страны Александр де Кроо, в отношении поставляемых Киеву вооружений действует чёткое правило: они предназначены исключительно для оборонительных целей на украинской территории.


AP

Бельгийское правительство проведёт расследование по факту возможного использования бельгийского оружия, поставленного властям Украины, в атаках диверсантов на территорию России, пишет RTBF. Об этом в интервью радиостанции сообщил премьер-министр страны Александр де Кроо.  

«Нашим разведывательным и военным службам было поручено проанализировать это, но у меня нет подтверждения», — заявил глава правительства. «Правило чёткое: дело в том, что, естественно, наше оружие, которое поставляется Украине, предназначено для оборонительных целей на украинской территории. Там действуют чрезвычайно строгие правила», — подчеркнул Де Кроо.

Отвечая на вопрос о возможных дальнейших шагах Брюсселя, премьер Бельгии предложил  «сначала всё тщательно проверить и выяснить, действительно ли источником этого оружия являются пожертвования, которые Бельгия внесла в целях обороны украинской территории».

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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