Виновник инцидента на детской площадке на юго-западе Москвы задержан

В столичном районе Южное Бутово 14-летний подросток облил сверстника бензином. Инцидент произошел в Чечерском проезде в понедельник вечером, 5 июня. В пресс-службе полиции сообщили, что произошло возгорание, и пострадавший мальчик получил серьезные ожоги, поэтому был срочно доставлен в больницу.

Обливший сверстника бензином подросток уже задержан, проинформировали в правоохранительных органах. “Сейчас его опрашивают”, – рассказал собеседник ТАСС. К слову, установлен второй участник происшествия. Сейчас с ним проводятся необходимые мероприятия.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.