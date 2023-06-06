 

Тайна Кейт Миддлтон… Что она прятала под своим платьем на свадьбе?

06.06.2023, 0:44, Разное
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Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, всегда славилась своим безупречным вкусом и стильными образами. На днях она посетила свадьбу наследного принца Хуссейна в Аммане вместе с мужем, принцем Уильямом. Кейт была одета в вечернее платье, украшенное пайетками и драгоценностями из королевской сокровищницы. Однако на фотографиях со свадебного банкета заметили нечто странное под тонкой тканью платья.

Пользователи Сети начали гадать, что же это такое и зачем Кейт прятала что-то под своей юбкой. Одни предположили, что это фляжка с крепким алкоголем, другие – пуленепробиваемые рейтузы, а третьи – форма бедер Кейт. Однако настоящая причина осталась неизвестной. Эксперты полагают, что это была всего лишь подкладка платья, которая неудачно получилась на фото.

Конечно, такой промах со стороны Кейт вызвал много шуток и критики в соцсетях. Но это не первый раз, когда знаменитость становится объектом модных сплетен.

Несмотря на все разговоры, Кейт Миддлтон продолжает быть одной из самых стильных и элегантных женщин в мире. Ее образы всегда восхищают и вдохновляют многих девушек на создание своего уникального стиля. Пусть и не все наряды принцессы вызывают восторг у фэшн-экспертов.


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