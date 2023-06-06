Для напряженных будней и планов «в последнюю минуту»: платья для тренировок – модный тренд лета

Милые и функциональные платья, предназначенные для занятий спортом, станут трендом летнего сезона 2023 года. Сегодня они находятся в центре внимания модниц во всем мире. Красивый и современный дизайн прекрасно смотрится практически на всех, а вшитые шорты с облегающей посадкой станут функциональным дополнением к идеальному спортивному образу. От моделей на тонких бретельках до нарядов на одно плечо, от насыщенных неоновых цветов до нейтральных оттенков – платья для тренировок подойдут всем.

Для отдыха

Собираетесь в отпуск или в поездку за город? Сочетайте платье для тренировок с рисунком с головной повязкой и удобными сандалиями. В таком наряде вам будет удобно гулять на свежем воздухе, осматривать достопримечательности.

Большинство платьев для занятий спортом обладают влагоотводящими свойствами, поэтому даже в сильную жару на них не видны следы пота. К такому наряду с принтом подойдут сандалии, которые сделают образ более нарядным, или белые классические кроссовки.

Для повседневного ношения

Сочетание темной футболки и белой юбки создает поразительный эффект, который всегда в моде. Спортивная футболка, наброшенная поверх платья для тренировок, позволит создать стильный образ, особенно если рубашка объемного силуэта. Такой наряд идеально подходит для игры в теннис. Завершат спортивный образ кроссовки.

Для выходного дня

Идеальным нарядом на лето для выходного дня может стать очаровательное платье для тренировок. Дополните его короткими белыми носочками, кроссовками и кепкой. Для контраста кепку выбирайте серого, черного или более яркого оттенка. К такому образу более всего подойдут низкие кроссовки, чтобы из них были видны носки до щиколоток.

Для пеших прогулок

Наденьте яркую толстовку поверх платья для тренировок. Таким образом вы создадите лук, подходящий для пеших прогулок в прохладную и жаркую погоду. Дополнят образ кроссовки с рисунком. Для создания более милого образа наденьте белые кроссовки, а цвет носков подберите к толстовке.

Для пляжного отдыха

Платье для тренировок насыщенного розового цвета на пике летней моды в этом году. Если вы планируете провести большую часть дня на солнце, дополните наряд сандалиями-слипонами. Добавьте к наряду сумку-тоут, в которую можно положить продукты для перекуса, воду и крем для загара. Солнцезащитные очки завершат образ.

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Для прохладной погоды

Если вы считаете, что платья для тренировок можно носить только в теплую погоду, то вы заблуждаетесь. В многослойном наряде их можно использовать и в прохладную погоду. Наденьте поверх платья укороченный свитер или жакет. Колготки помогут сделать ваше платье для тренировок похожим на обычное маленькое черное платье. К такому наряду подойдут кроссовки или массивные лоферы.

Для позднего завтрака

Если вы хотите продемонстрировать удобное платье для тренировок, наденьте его к позднему завтраку. Для этого случая подойдут платья в складку, поскольку они выглядят менее повседневно. Подчеркнут образ туфли на плоской подошве или сандалии. Кроссовки к такому платью лучше не надевать.

Для планов, которые появились неожиданно

Бывают ситуации, когда друг пишет вам сообщение, в котором интересуется, нет ли у вас желания перекусить, но вы не планировали эту встречу и не готовы к ней. Не стоит расстраиваться – аксессуары к платью для занятий спортом вас точно выручат.

Поскольку платье, изображенное на фото ниже, имеет преимущество благодаря оригинальному дизайну на одно плечо, оно не нуждается в особом оформлении. Надев широкополую зеленую шляпу, вы создадите впечатление, вы до мелочей продумали свой образ, а не приняли решение в последнюю минуту. Для пляжного отдыха можно заменить шляпу на соломенную.

Для напряженных дней

Маленькому черному платью, предназначенному для занятий спортом, можно придать особый шик, если накинуть на плечи свитер в полоску. Белая, кремовая, черная – наиболее распространенное сочетание цветов. Оно не позволит вашему наряду выглядеть слишком простым.

К этому наряду подойдет любая обувь, хотя белые кроссовки в этом случае предпочтительнее – они подчеркнут основу вашего свитера. Дополните образ изысканными украшениями – можно использовать тонкое ожерелье, серьги с жемчугом. Такой образ будет идеальным, если после дня, проведенного на пляже, вы планируете отправиться на ужин.