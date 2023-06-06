Zа Vойну: Верховный суд США подавляет право на забастовку

Для иллюстрации.

Верховный суд США подавляет право на забастовку

1 июня Верховный суд США вынес решение, которое означает практический запрет на забастовки для американских рабочих. 8 голосами против 1, Верховный суд позволил нанимателю подавать в суд иск для получение денежного возмещения «убытков» в результате забастовки.

Существующие законы о трудовых отношениях требуют от бастующих рабочих «разумной предосторожности» для защиты собственности нанимателя от неоправданного ущерба, причинённого внезапным прекращением работы. В этом решении Верховный суд довел эту концепцию до логического конца, сделав любую стачку незаконной, если она наносит любой ущерб прибыли компании.

Максимально возможный ущерб прибыли компании, используя мощь организованных рабочих, разумеется, и есть цель любой забастовки, право на которую – основное политическое право и суть коллективной самозащиты рабочих от капиталистов.

В особом мнении Кетанжи Браун Джексон – единственная из судей, голосовавшая против этого решения, предположила, что в данном деле речь идет ни больше ни меньше как о том, свободны ли рабочие по закону, или они «законтрактованные работники», которым закон запрещает бастовать.

«Рабочие не законтрактованные работники, обязанные по закону работать пока любое запланированное прекращение работы будет безубыточным насколько возможно для хозяина», пишет Джексон. Существующие законы о трудовых отношениях, продолжает она, защищают право рабочих на «коллективное и ненасильственное решение прекратить предоставлять свою рабочую силу».

Остальные восемь судей с этим не согласны. Якобы «либеральные» судьи Элена Каган и Соня Сотомайор присоединились к блоку шести судей, составляющих крайне правое большинство, в решении, составленном судьей Эми Кони Баррет – христианской фундаменталисткой, назначенной Трампом.

То есть согласно мнению этого большинства, как намекает Джексон, рабочие не больше, как принудительно работающие по определению, обязанные работать на своих нанимателей против своей воли, пока и, если не получат разрешение свыше прекратить работу.

Решение вынесено по делу, суть которого такова. Водители бетоновозов начали забастовку в фирме Glacier Northwest (штат Вашингтон). После истечения коллективного трудового договора 31 июля 2017 года, компания отказалась принять минимальные условия профсоюза Teamsters, профсоюз объявил забастовку 11 августа 2017 года.

Из 80–90 водителей, чей колдоговор истек, 43 по расписанию должны были работать в первый день забастовки. В обычный рабочий день водители доставляют от 6 до 9 раз бетоновозы с цементом, пока цемент постоянно производят и загружают в машины в течение дня. Бетоновозы оборудованы мешалками, которые не дают цементу затвердеть.

Когда начался день забастовки, некоторые из бетоновозов загружались цементом, а некоторые были в дороге к потребителю. 16 водителей имели недоставленный цемент в машинах к началу забастовки. Управляющие требовали доставить цемент, но водители вернулись на завод с нагруженными бензовозами. Ни бензовозы, ни другое оборудование фирмы не пострадало, как и окружающая среда.

Glacier Northwest заявили, что «потерпели ущерб» от забастовки, потому, что часть цемента не доставили и поэтому не использовали. Это совершенно недобросовестно составленное утверждение.

Поскольку цемент производят и доставляют весь рабочий день, любое прекращение работы неизбежно прерывает этот процесс и приводит к возможности потери части цемента. С точки зрения закона куда важнее то, что срок колдоговора водителей уже истек, так что фирма не может утверждать, что водители прекратили работу «внезапно», так как они уже давно исполнили свои законные обязательства по договору.

Профсоюз, в согласии с требованиями закона, предупредил управляющих за 60 дней. Если на то пошло, фирма должна быть благодарна, что все грузовики были возвращены уже после начала забастовки, а не брошены на обочине, где их бы повредил затвердевший цемент. В таких обстоятельствах Glacier Northwest может винить за ущерб только себя.

Тем не менее, фирма начала мстить забастовщикам, объявив им выговоры и подав иск на местное отделение профсоюза в суд штата Вашингтон. Профсоюз подал жалобу в Национальное управление по вопросам трудовых отношений (NLRB), в которой выговоры и иск называли незаконной местью. Суд штата отклонил иск, и NLRB принял сторону рабочих, постановив, что иск был необоснованным, и что компания нарушила трудовое законодательство.

По закону 1935 года о регулировании трудовых отношений, составляющему основу трудового законодательства «Нового курса» президента Ф. Д. Рузвельта, нанимателям запретили подавать иски против забастовок, они должны, как и профсоюзы, обращаться в государственное учреждение – а именно в NLRB. В 1959 году Верховный суд принял решение, которое запрещает судам штата рассматривать любые иски по трудовым отношениям.

Новое решение Верховного суда в пользу Glacier Northwest дает нанимателям возможность подавать иски в случае любой забастовки, под предлогом, что они «понесут ущерб», так как рабочие не примут «разумной предосторожности», с гарантией что фирма не понесет никаких убытков.

Если рабочие в забегаловке прекратят работу из-за нетерпимых условий труда, например, компания может подать против них иск за потерю скоропортящейся еды или даже за неполученную прибыль за время забастовки. Независимо от решения по таким искам, они могут быть совершенно беспочвенными, но все равно помогут запугать рабочих и оставить их без гроша.

Рабочая бюрократия в профсоюзах получит новый предлог: «мы не можем бастовать, фирма подаст иск».

Единственно возможными в таких условиях будут чисто символические, фарсовые «забастовки», по сговору профсоюзов и управляющих, чтобы фирмы не понесли никакого ущерба. А настоящие стачки вопреки такому сговору, направленные на принуждение фирмы, путем нанесения ущерба, будут объявлены преступным «саботажем».

Решение Верховного суда – противодействие числа росту забастовок, в преддверии истечения срока колдоговоров в автопромышленности и UPS. Также это подтверждает старую истину – империалистическая война за рубежом (Украина) означает нападки на демократические права в США.

Само по себе решение – сильнейший удар по рабочим, но совпадающее мнение других крайне правых судей по этому делу показывает, что они готовы пойти еще дальше. Сэмюэль Алито, вместе с Кларенсом Томасом и Нейлом Горсучем, позволили бы Glacier Northwest подать иск против профсоюза просто потому, что фирма заявила об умышленной порче цемента. Томас и Горсуч также заявили о возможности отмены решения Верховного суда 1959 года.

Байден, который хвастает, что он «самый про-профсоюзный президент в истории», не защитил водителей-забастовщиков в Верховном суде. Правительство «не поддерживает ни одну сторону», и только говорит, что все должно быть решено в NLRB. Но при этом, если обвинения Glacier Northwest правдивы, то «рабочие не прияли «разумные меры».

Также правительство цитирует сам закон 1935 года, в котором сказано, что цель правительства «исключить» «действия некоторых профсоюзов», которые «намеренно или неизбежно чинят препятствия бизнесу, не позволяя свободного перемещения товаров, путем забастовок и других форм промышленных беспорядков, что ущемляет интересы населения».

То есть, правительство Байдена заявляет, что существующие законы о «трудовых отношениях» необходимо сохранить, потому что их цель – предотвращение и сдерживание в узких рамках забастовок.

Решение против забастовок принято судом, состоящим из неизбранных правых судей, которые замешаны в коррупции и взятках, что ставит под сомнение законность решений этого суда за последние десятилетия.

Жена судьи Томаса – Вирджини Томас – влиятельный республиканский политик и близкий союзник Трампа. Корме прочего, судья Томас скрывал дорогостоящие отпуска, оплаченные миллиардером республиканцем Харланом Кроу, ярым антикоммунистом и коллекционером нацистских реликвий.

Хотя взяточничество Томаса самое вопиющее, коррупция присуща практически каждому судье Верховного суда за последние десятилетия, включая председателя суда. Например, Джейн Робертс – жена председателя суда Джона Робертса – получила сотни тысяч долларов якобы юридических гонораров от фирмы, прямо заинтересованной в деле, которое слушалось в Верховном суде.

Решение Верховного суда последовало за двухпартийным решением республиканцев и демократов по просьбе Байдена запретить прошлой осенью забастовку железнодорожников.

https://www.wsws.org/en/articles/2023/06/03/canx-j03.html – оригинал на английском

Опять же, что-то учителя Колорадо о праве рабочих на забастовку почему то не спешили вспоминать на фоне болтовни про гендеры и патриархат.

Ну а закручивание гаек трудового законодательства очевидно связано с последствиями экономической политики администрации Байдена и войной на Украине, которую уже открыто используют как предлог для обоснования любых действий направленных в интересах крупного капитала.

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