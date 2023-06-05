Мнение: Кто стреляет по Шебекину

Некоторые очевидные вопросы, даже вроде “сколько будет дважды два”, во время войны надо проговаривать вслух. А то ведь все мы знаем армейские байки типа “в условиях военного времени значение синуса может увеличиваться до четырех”…

Так вот – не может. Синус как был от минус единицы до единицы, так и будет. И по Шебекино бьют, понятное дело, военные Украины. А то, я смотрю, в комментариях украинцы предпочитают по привычке кокетничать – “это не мы”, “это вы сами себя обстреливаете”, “мы ни при чем” – в общем, та же песня, что и про обстрелы Донецка. Начинаются и картинные заламывания рук – “Грады”?? Да что вы! Как можно-с! Это же запрещено-с! Никак невозможно даже подумать – это все ваш прогнивший путинский режим-с!”

Режим-с, понятно, способен на что угодно – но не в этой ситуации, когда всё, что проникает в печать по Шебекино, резко подрывает его вожделенную “стабильность” в российском обществе и по большому счету обессмысливает саму СВО. Обстрелы Шебекино Путину не выгодны от слова “совсем”, поскольку демонстрируют его бессилие защитить собственных граждан и подрывают уверенность в его статусе “всероссийского альфа-самца”.

Зато именно поэтому они чрезвычайно выгодны Украине – почему она этим и занимается безо всякого зазрения совести. Чем больше пожаров и разрушений, чем больше панических сообщений в пабликах из Белгородской области, чем хуже положение шебекинских беженцев – тем больше будет поколеблена уверенность уже всероссийского обывателя в том, что “все идет как надо”. Интернет-то у нас принимают пока еще везде.

Поэтому по Шебекино бьют и будут бить, без всяких сантиментов. То, что украинцам в целом плевать на “мирняк”, Украина более чем красноречиво продемонстрировала, перекрыв для “своих” крымчан воду в 2015 году – с тех пор у меня никаких иллюзий насчет соседей не осталось, мы действительно братские народы, из одного корня.

Но обстрелы достигают своих целей – они внушают чувство неуверенности и беззащитности, за которыми должно воспоследовать “пусть уже это скорее прекратится, неважно как!” Это военный цинизм, столкнувшийся, быть может, с еще большим военным цинизмом. Да, после того, как войска РФ в открытую пытались (безуспешно) заморозить украинские города-миллионники зимой обстрелом электростанций, нам говорить о цинизме не след, “чья бы корова мычала”…

Но и кокетства не надо. Смотрится отталкивающе.