 

Дочь сделала заявление после новостей об инсульте у Федосеевой-Шукшиной

05.06.2023, 23:25, Разное
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В понедельник, 5 июня стало известно о том, что 84-летнюю народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимационное отделение одной из московских клиник с подозрением на ишемический инсульт. СМИ сообщали, что врачи проводят полное обследование актрисы.

Позже на связь вышла младшая дочь Лидии Николаевны Ольга. По ее словам, артистка находится в “одном из лучших лечебно-профилактических учреждений” в связи с плановым обследованием. “Давайте не будем мешать профессионалам заниматься своей работой… и не создавать информационный шум вокруг этого события”, – приводит слова дочери знаменитости Пятый канал.

Ольга отметила, что ее мать сейчас находится в надежных руках, а также добавила: “Я с ней постоянно”. При этом Шукшина ничего не сказала о состоянии Лидии Николаевны. По данным СМИ, состояние артистки оценивается как тяжелое.

Немного ясности внесла подруга актрисы и ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник. “На данный момент надеемся, что опасность миновала: все самое страшное позади”, – цитирует Вербицкую-Линник MK.RU. По ее словам, сейчас врачи пытаются установить точный диагноз.

Лидия Федосеева-Шукшина – знаменитая советская и российская актриса. Она не снимается в кино с 2018 года. В ее фильмографии почти 100 проектов.


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