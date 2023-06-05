Анималистичные принты, платки-банданы: тренды 60-х, которые вернулись в моду в этом сезоне

1960-е годы стали важным моментом в истории моды. Консервативная одежда, характерная для 1950-х, уступила место вещам, которые стали использоваться как форма самовыражения. Макси-юбки были заменены на мини, а классические лодочки – на высокие сапоги. Люди потянулись к более ярким цветовым палитрам и начали играть с принтами.

Сегодня мода 1960-х годов переживает возрождение, ее мотивы подхватывают многие знаменитости, но уже на новом уровне. По мнению стилистов, новая версия моды тех лет повторяет свою предшественницу в плане яркого внешнего вида, но имеет свой собственный, современный оттенок.

Мода как выражение протеста

Шестидесятые годы прошлого века – это время глобальных сдвигов в самых разных областях общественной жизни. Перемены коснулись политики, культуры, музыки. моды. Речь, в частности, идет о борьбе за гражданские права, о второй волне движения феминисток, о первых шагах Нила Армстронга по поверхности Луны, о назначении первого судьи в Верховный суд США, имеющего африканское происхождение.

Все эти бурные события десятилетия оказали сильное влияние на людей, которые стали стремиться к самовыражению, в том числе и посредством одежды. И это, конечно, отразилось на модных тенденциях. Все большую популярность стали приобретать мини-юбки, купальники бикини. Это явилось знаком раскрепощения женщин.

А одежда ярких цветов стала символом протеста против консервативных общественных устоев, против войн, символом борьбы за мир. Сегодня многие люди уже далеки от того, чтобы оценивать весь масштаб культурных изменений, который повлиял на моду 1960-х, но это отнюдь не мешает им использовать ее тенденции и наслаждаться ими.

Именно то бунтарское десятилетие подарило нам и рискованные прозрачные платья, и жакеты с бахромой, и одежду, вязанную крючком, и банданы. Эти и многие другие вещи выступали в качестве символа протеста против существовавших модных рамок, а сегодня они продолжают служить нам вдохновением.

Спорт-шик уже приелся

В последние годы модницы были захвачены трендом, предполагающим ношение спортивной одежды, что называется, и в пир, и в мир. На городских улицах можно было увидеть множество женщин и девушек, одетых в спортивные костюмы. Конечно, это позволяет чувствовать себя расслаблено, удобно и комфортно. Но, как говорится, всему свое время, и даже уютная одежда может надоесть, что и происходит в наши дни в мире моды.

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По словам знаменитого стилиста из Калифорнии Хитир Вулф, многим уже не терпится изменить свой стиль, отказавшись от спортивной одежды, заменив ее на короткие юбки и платья без рукавов, в соответствии с тенденциями шестидесятых годов прошлого века.

Современная трансформация моды 60-х

“60-е были игривой эпохой, отбросившей консервативные 50-е на обочину и давшей больше свободы, – рассказывает Вулф в интервью порталу InStyle. – После нескольких лет ношения однообразной одежды мы снова хотим придать нашему гардеробу игривости”.

По мнению стилиста, мода шестидесятых созвучна множеству современных стилей, которые пользуются популярностью у современной молодежи. Речь идет, например, о cottagecore, regencycore, fairycore и balletcore.

Cottagecore (коттеджный стиль), присущий поколению Z, идеализирует сельскую жизнь и приветствует народные мотивы. Regencycore вдохновлен периодом 1811-1820 гг., эпохой Регентства в Британии, он сочетает элегантность, красоту и комфорт, использует натуральные ткани. Fairycore, или волшебный стиль, – это тема природы бабочек, цветов, магии пресекается с cottagecore. Balletcore применяет элементы из мира балета. Это элементы костюмов, нюдовые тона, прозрачные, летящие ткани.

В шестидесятые также не было привязки к какому-то одному, конкретному стилю. Было несколько направлений, вдохновленных поп-культурой, начиная от хиппи и заканчивая глэм-роком.

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Знаменитости как источник вдохновения

“В 60-х было так много классных тенденций, во главе которых стояли такие иконы моды, как Одри Хепберн, Твигги, Джеки О и Бриджит Бардо”, – рассказывает InStyle знаменитый стилист и художник по костюмам Кэндис Ламберт.

И сегодня они могут служить источником в поисках идей для нарядов. А также стоит обратиться и к образам таких современных знаменитостей, как Ариана Гранде, Аня Тейлор-Джой и Джиджи Хадид, чтобы взглянуть на моду 1960-х в современном варианте.

“Ариана Гранде в последнее время действительно создает образы 60-х посредством мини-юбок, сапог go-go (для танцев), собранных в хвост волос и характерной подводки для глаз”, – говорит Ламберт.

“На Венецианском кинофестивале Аня Тейлор-Джой излучала мощные флюиды моды 60-х в своей розовой шляпке-таблетке, – добавляет она. – Что касается Джиджи Хадид на Met Gala, то она была “воплощением королевы 60-х”.

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Еще одна модница, играющая с тенденциями 60-х, – Сиара. Эксперт моды и звездный стилист Синди Конрой указала на ее платье с леопардовым принтом, которое, по сути, преподносит нам моду 60-х на блюдечке с голубой каемочкой.

Предпочтения звездных стилистов

Как вы можете включить модные тенденции 60-х в свой повседневный гардероб? Вот, например, костюм Хитир Вулф в стиле 60-х. Это мини-платье с психоделическим узором. А Кэндис Ламберт поделилась, что недавно купила черное платье с большим вырезом и надела его с ботинками go-go.

Синди Конрой любит выглядеть длинноногой и надевает мини-юбку цвета металлик с шерстяным пальто в клетку и золотистыми сапогами до колен. К этому наряду она добавляет яркую шляпу-таблетку, чтобы привнести в него неоновую изюминку.

Яркие животные или психоделические принты, банданы, короткие юбки, облегающие платья – какую бы тенденцию из 60-х вы ни выбрали, придайте своему наряду индивидуальности, и вы наверняка не останетесь незамеченной.