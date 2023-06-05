Нужно создать крошечное крылышко в уголке рта: как сделать необычный макияж губ «Улыбка»

Неразумно судить о книге по ее обложке, ведь внешность бывает обманчивой. Если вы одна из тех девушек, которые не часто улыбаются, к вам наверняка довольно часто обращаются знакомые и близкие с вопросами о том, почему вы грустите. И это может раздражать и даже портить настроение.

Если это так, вам не нужно насильно заставлять себя быть тем, кем вы не являетесь, выдавливая эмоции, которые не испытываете в определенный момент. Но наш мир социален и предполагает тесную коммуникацию. Когда улыбаться не хочется, можно попасть в ловушку убеждения о том, что вы неблагосклонно расположены к людям, которые находятся в вашем окружении.

Решение вопроса

Если вышеописанную данность вы считаете проблемой, ее можно исправить, правильно нанеся макияж, чтобы не мучить себя, выдавая эмоции, которые вам не свойственны. И в данном случае речь не идет о сложных манипуляциях. Вам необходимо будет лишь правильно накрасить губы, чтобы выглядеть более дружелюбно.

Используйте подводку для губ

Используя подводку для губ, вы можете создать легкую улыбку на своем лице, не напрягая при этом ни одной мышцы. Основным вашим помощником станет карандаш для губ, с помощью которого необходимо будет создать крошечные приподнятые крылышки в уголках рта. Затем четкие линии слегка растушевываются, чтобы исключить предположение, что вы слишком старались изобразить на своем лице улыбку с помощью косметики.

Дополнительный трюк с пухлостью

Вы можете усилить эффект улыбки, нанеся, помимо карандаша для контура, еще и блеск для губ. Так вы получите более дружелюбное выражение лица. Когда вы впервые выйдете с таким макияжем губ на улицу, сразу же сможете увидеть реакцию окружающих. Они будут больше обращать на вас внимание, так как позитивное выражение лица всегда привлекает.

Это поможет вам не только с теми людьми, которых вы не знаете. Особенно заметным окажется результат с вашим более близким окружением, например, коллегами по работе или родственниками, а также друзьями. Вы сможете создать открытое лицо, не создавая при этом риска образования мимических морщин вокруг глаз и губ. Если вы работаете с клиентами, они смогут почувствовать себя рядом с вами более безопасно, как только вы взглянете на них. Психологи подтверждают, что у человека больше шансов расположить к себе других, если выражение лица будет благосклонным.

Если вы от природы человек, который не имеет «камня за пазухой», но попросту не любите без повода улыбаться, описанный выше трюк с крошечными крылышками в уголках рта позволят вам показать этому миру, что вы дружелюбно настроены, и позитив исходит изнутри.

Дружелюбное лицо в современном социуме может иметь большое значение. Но это вовсе не значит, что вы должны испытывать неприятные эмоции в отношении того, что необходимо улыбаться тогда, когда этого совсем не хочется делать. Возможно, вам придется немного попрактиковаться, чтобы достичь идеального результата. Начните с карандаша более светлого оттенка и для начала проведите эксперимент, когда вы находитесь дома, и через пять минут нет необходимость выходить на улицу.