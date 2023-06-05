 

Zа Vойну: Отражение атак ВСУ на Времьевском выступе. 04.06.2023

05.06.2023, 22:50, Разное
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Отражение атак ВСУ на Времьевском выступе. 04.06.2023

Суммарные потери противника за вчера составили до 40 единиц бронетехники и около 250 человек личного состава.
Сегодня атаки продолжились. Противник пытается штурмовать Новодонецкое. На северных окраинах поселка идет бой.

Трансляция боевых действий на Украине продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

Источник: Colonel Cassad


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