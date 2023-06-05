Zа Vойну: Отражение атак ВСУ на Времьевском выступе. 04.06.2023
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Отражение атак ВСУ на Времьевском выступе. 04.06.2023
Суммарные потери противника за вчера составили до 40 единиц бронетехники и около 250 человек личного состава.
Сегодня атаки продолжились. Противник пытается штурмовать Новодонецкое. На северных окраинах поселка идет бой.
Трансляция боевых действий на Украине продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь
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Источник: Colonel Cassad
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