Zа Vойну: Отражение атак ВСУ на Времьевском выступе. 04.06.2023

Отражение атак ВСУ на Времьевском выступе. 04.06.2023

Суммарные потери противника за вчера составили до 40 единиц бронетехники и около 250 человек личного состава.

Сегодня атаки продолжились. Противник пытается штурмовать Новодонецкое. На северных окраинах поселка идет бой.

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