 

Барецкий решил отдать замок Пугачевой своей “внебрачной дочери” Грете Тумберг

05.06.2023, 22:10, Новости дня
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В недавней беседе с журналистами Стас Барецкий, известный своими удивительными заявлениями и шокирующими выходками, представил некие бумаги, якобы подтверждающие то, что 20-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тумберг является его дочерью. Шоумен назвал их экспертизой. Но доказательства представлены лишь в виде сравнения внешних данных Барецкого и Тумберг (были использованы детские фото шоумена и активистки).

Стас рассказал, что познакомился в матерью Греты, когда та жила в Санкт-Петербурге и работала проституткой. Тот якобы влюбился в жрицу любви, среди клиентов которой были и иностранцы. С одним из них она и уехала в Швецию, рассказал Барецкий. “А через время она мне оттуда позвонила и сказала, что у нас родилась дочь Грета”, – добавил он. Сейчас шоумен якобы общается со своей внебрачной дочерью.

Он собирается подарить Грете замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Стас мечтает о том, чтобы его дочь перестала заниматься ерундой и получила нормальную профессию, переехав в Россию.

Ранее Стас Барецкий говорил, что является новым хозяином особняка Аллы Пугачевой. Изначально шоумен собирался сделать из замка элитный ритуальный центр с крематорием. Позже
продюсер Сергей Дворцов назвал чушью слова Барецкого о покупке знаменитого дома в Грязи, сообщив, что недвижимость певицы купил другой бизнесмен.


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