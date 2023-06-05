 

Добавляем больше объема. В моду возвращается начес и пышные волосы

05.06.2023, 22:00, Разное
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Только мы приноровились к «мокрым» укладкам и приглаженным пучкам, как в моду вновь вернулся тренд на пышные прически. Все чаще инфлюенсеры и знаменитости появляются на публике с начесами. Разбираемся, как сделать укладку так, чтобы она не получилась старомодной.

Пышно и красиво

Ассоциации с прошлым зависят от таких факторов, как сила объема и глубина пробора, а также аккуратность укладки локонов. Например, глубокий пробор — это однозначно возврат в прошлое. Если локоны формируют идеальные завитки, то это тоже старомодный вариант. В идеале волны на волосах должны быть расслабленными и немного небрежными.

Вспомните рекламу известных шампуней. Там на волосах девушек видны тяжелые волны с заметным прикорневом объемом. Именно такого эффекта нужно добиваться, чтобы укладка получилась современной, стильной и привлекательной.

Как укладывать волосы

Все очень просто. На сухие корни волос нанесите немного средства для прикорневого объема. Опустите голову вниз, высушите корни феном для волос. Используйте брашинг, чтобы натягивать прядки.

Слегка намочите кончики волос. Накрутите их на бигуди. Пока делаете макияж, пусть высыхают естественным путем. Если нужно ускорить процесс, используйте фен.

Начешите волосы у корней тонкой массажной расческой. Кстати, перед начесом на корни волос также можно нанести немного текстурирующего спрея либо пудры. Аккуратно причешите верхний слой волос так, чтобы сохранить объем.

Запрокиньте голову назад и сбрызните локоны лаком по линии роста волос. Дождитесь, когда стайлинговой средство высохнет. После этого можете выходить в свет. Ваша стильная красивая прическа готова.

Если у вас очень тонкие и редкие волосы, тогда такой вариант укладки не слишком подойдет. Вам следует использовать дополнительные накладные прядки либо шиньон. Тогда объем не будет вызывать диссонанса.


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