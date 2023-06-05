 

Еду теперь можно напечатать

05.06.2023, 21:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские ученые разработали новую технологию 3D-печати еды, которая создается из выращенных клеток. Она позволяет создавать продукты, которые имеют более высокие питательные и полезные свойства, что, несомненно, будет полезно для здоровья людей.

Технология 3D-печати еды из выращенных клеток имеет большой потенциал в области производства пищи. Она может помочь решить проблему голода, которая становится все более актуальной на планете. Также, может помочь значительно повысить качество питания, что благоприятно скажется на здоровье людей.

Кроме этого, данная технология будет использоваться в космической промышленности, где еда является важным элементом для астронавтов. 3D-печать еды из выращенных клеток может улучшить свежесть пищи и привнести разнообразие в рацион космонавтов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Российские ученые создали самый маленький транзистор в мире

06.06 / Сколько Джиган и Самойлова платят за роскошную недвижимость

06.06 / Стон

06.06 / Apple выпустит самый мощный мини-ПК в истории

06.06 / В моду вернулись джинсовые сумки в стиле 90-х: как стилизовать этот трендовый летний аксессуар

06.06 / От учителя до парикмахера: что надеть на собеседование летом, чтобы выглядеть представительно, но не страдать от жары

06.06 / Apple представила первую в своей истории гарнитуру MR

06.06 / Состояние тяжелое – Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию

06.06 / Татьяна Тарасова вышла на связь после больницы

06.06 / Власти США скрывают правду об НЛО?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика