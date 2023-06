Врачи рассказали, как победить хронический простатит



Как правило, для лечения хронического простатита применяют комплексный подход — включение антибиотиков, нестероидных противовоспалительных препаратов. Однако антибактериальная терапия не всегда дает необходимый эффект. Причиной этого зачастую становятся биопленки, которые могут способствовать развитию бактериальной инфекции, препятствовать эффективному действию антибиотиков и даже затруднять диагностику. Но помимо получения точных результатов анализов, важна своевременная медикаментозная терапия.

По словам Дениса Геннадьевича Почерникова, врача уролога-андролога, к.м.н., доцента кафедры факультетской хирургии и урологии ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, почти 65-80% бактериальных инфекций человека связаны с образованием биопленок1. Их волокнистая структура создает барьер для антибиотиков и иммунных клеток, что значительно затрудняет терапию. Заболевание переходит в хроническую форму из-за сохранения возбудителя инфекции в тканях. Одним из решений медикаментозной терапии может стать деструкция биопленок с помощью современных препаратов.

Фото Д.Г. Почерникова предоставлено организатором форума

Так, по данным одного из исследований2, применение бовгиалуронидазы азоксимера снижает содержание биопленок на 50-60%. Кроме того, препарат при сочетанном применении способствует повышению эффективности антибиотиков3.

Не меньшую опасность для пациентов с простатитом представляет и образование фиброза, как следствие воспалительного процесса.

«В урологии развитие фиброза — очень серьезная проблема. Примерно 1-5% мужчин имеют обструкцию на уровне семявыбрасывающих протоков, острая фаза этого заболевания может быть связана с простатитом, — рассказал Сафар Исраилович Гамидов, д.м.н., профессор, зав отделением андрологии и урологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова. — Применение Лонгидазы® у пациентов с хроническим простатитом может приводить к нормализации спермограммы и ее микрофлоры, а также наступлению естественной беременности у пары».

Спикер заметил, что российская молекула обладает противофиброзным и противовоспалительным эффектом, а также увеличивает эффективность антибактериальной терапии, что позволяет снизить частоту рецидивов хронического простатита.

