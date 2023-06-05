Zа Vойну: МИД РФ не видит перспектив для продления зерновой сделки
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МИД РФ не видит перспектив для продления зерновой сделки.
МИД РФ заявил, что не видит перспектив для продления зерновой сделки.
Это не удивительно, с учетом того, что ключевые требования РФ ожидаемо не выполняются, а фактор опосредованной поддержки Эрдогана на выборах уже снят с повестки дня.
Стоит также отметить, что число отправленных судов по зерновой сделке очень резко сократилось еще в мае, что связано с торможением Россией проверок при проходе кораблей через Босфор. Надежды на открытие аммиакопровода представляются изощренной формой мазохизма вроде ожидания выполнения Минских соглашений.
Перспективным представляется вопрос выхода из зерновой сделки и заключение с турками нового соглашения без участия Украины, которое позволило бы Турции реализовать планы по продовольственному хабу, а РФ использовать Турцию как один из каналов поставки продовольствия и удобрений за рубеж.
Ну а сразу после выхода из зерновой сделки, необходимо нарастить удары по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева.
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Источник: Colonel Cassad
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