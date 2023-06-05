Zа Vойну: МИД РФ не видит перспектив для продления зерновой сделки

МИД РФ не видит перспектив для продления зерновой сделки.

МИД РФ заявил, что не видит перспектив для продления зерновой сделки.

Это не удивительно, с учетом того, что ключевые требования РФ ожидаемо не выполняются, а фактор опосредованной поддержки Эрдогана на выборах уже снят с повестки дня.

Стоит также отметить, что число отправленных судов по зерновой сделке очень резко сократилось еще в мае, что связано с торможением Россией проверок при проходе кораблей через Босфор. Надежды на открытие аммиакопровода представляются изощренной формой мазохизма вроде ожидания выполнения Минских соглашений.

Перспективным представляется вопрос выхода из зерновой сделки и заключение с турками нового соглашения без участия Украины, которое позволило бы Турции реализовать планы по продовольственному хабу, а РФ использовать Турцию как один из каналов поставки продовольствия и удобрений за рубеж.

Ну а сразу после выхода из зерновой сделки, необходимо нарастить удары по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева.

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