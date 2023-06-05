Мнение: Берём пример с Китая

Максим Решетников, глава Минэкономразвития, заявил, что мы теперь работаем как наш старший китайский брат — планируем на десятилетия вперёд и не стесняемся брать в долг, когда нужно простимулировать экономику бюджетными деньгами (ссылка)

Подробно мы с Кримсональтером говорили про это в воскресной Свинье (ссылка). Вместе с тем, я считаю тему достаточно важной, чтобы обсудить её дополнительно и в блоге тоже.

Во-первых, «старший брат» — это неприятное для ура-патриотов, но, к сожалению, верное определение нынешнего Китая. В 2023 на нашей планете есть две сверхдержавы, США и Китай, которые сражаются за место под солнцем. Россия сверхдержавой не является, мы находимся в китайском лагере. Население России — 150 млн человек, а население Китая — 1,5 млрд человек. Почему у нас только 150 млн, и почему не сбылся прогноз Менделеева, согласно которому сейчас в России должны были бы жить 500 млн — вопрос отдельный, сегодня замечу только, что по численности населения мы в 10 раз меньше Китая, так что Китай, извините, имеет значительно больший вес.

Но если вывести за скобки размер, то у нас с Китаем отличные условия для дружбы: мы зависим друг от друга и взаимно дополняем друг друга, также у нас есть общий опасный враг. Китай — первая экономика мира, главный торговый партнёр большинства стран планеты, технологический лидер планеты. Многие это отрицают, так как не понимают, как сильно Китай изменился за последние 20 лет, но это факт. Россия, в свою очередь, владеет природными ресурсами и продовольствием, которых Китаю не хватает. Также у нас самая сильная армия в мире, которая, что критически важно, не боится переходить нарисованные границы и вступать в столкновение с кем угодно, когда этого требуют российские интересы.

Есть у России с Китаем и другие точки для взаимодействия, однако для краткости сегодня остановимся на этих. Добавим к этому тот факт, что средний китаец относится к русским с симпатией, и мы получим, грубо говоря, что-то вроде связки США-Канада, в которой роль Канады будем играть мы.

Не нравится? Извините, но сейчас, в 2023, на доске расклад такой. Россия пожинает плоды ошибок прошлого, совершённые «мёртвыми львами» из эпохи, в которой даже слово «Россия» в название страны не сочли нужным включить.

Идём дальше. Многие думают, будто долгосрочное планирование — это сильное место Китая. Дескать, страна с историей в много тысяч лет живёт в своём темпе, смотрит далеко в прошлое и далеко в будущее, думает на века вперёд.

Мне кажется, это смешно. Вспомните хотя бы историю с уничтожением воробьёв: власти Китая приказали гражданам истреблять воробьёв, как вредителей, а через год расплодились гусеницы с саранчой, а ещё через год они начали жрать урожай с такой энергией, что в Китае начался голод, который обошёлся стране в десятки миллионов погибших. Это что — планирование на века? Нельзя было сначала на одной из провинций эксперимент провести? А политика «одна семья — один ребёнок»? А антиковидные меры?

Нет, сильное место Китая в другом: Китай умеет признавать ошибки и умеет назначать на ответственные позиции лучшие кадры. Пример — Дэн Сяопин, который признал, что наивная политика коммунизма провалилась, и что стране следует вернуться к здоровому капитализму. С того решения прошло 45 лет, и посмотрите, как изменился Китай! Если бы в СССР аналогичное решение принял Хрущёв в 1955 году, возможно, окружающий нас мир был бы сейчас совершенно другим.

Что касается печатного станка, то я даже процитирую господина Решетникова: «В последние годы мы значительно меньше стали бояться брать в долг и начали гораздо больше использовать дефицит бюджета как инструмент развития экономики».

Как видите, всё идёт один к одному. Андрей Костин (глава ВТБ) недавно предложил впрыснуть 70 трлн рублей, теперь вот Максим Решетников говорит, что не надо бояться стимулировать экономику деньгами. Полагаю, пример Китая тут вообще сугубо второстепенен, просто России надо много денег на разные проекты государственной важности — на разворот торговых маршрутов с Европы в Азию, например.

С одной стороны, печать денег — это плохо, так как напечатанные деньги достаются не тем, кто умеет работать, а тем, кто ближе к печатному станку. Советскую экономику, кстати, в своё время именно печатный станок и убил, а сейчас по тому же гибельному маршруту идёт экономика американская. С другой стороны, всё яд и всё лекарство. Пока что мы ведём прокси-войну против США, и нам надо продержаться достаточно долго, чтобы США потеряли к ней интерес, как ко всем остальным своим войнам. Поэтому печатать деньги и брать в долг на протяжении нескольких лет, делая это разумно и осторожно, решение вполне ожидаемое. Удастся ли нашим властям в рамках разумного удержаться, уже другой вопрос…

В общем, тезис «мы берём пример с Китая» выглядит скорее как обоснование для политических решений. Если сказать просто — мы напечатаем много денег, но вы не бойтесь, у нас всё на 20 лет просчитано — будет не очень убедительно. А если сказать «мы перенимаем у Китая лучшие практики», впечатление будет совсем другим.