Мнение: О крупнейшем провале Запада со времён «холодной войны»… Просчитались?

Как говорится, ёжики кололись и плакали, плакали и кололись, но продолжали жрать кактус. ©

Глава внешнеполитической службы #ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Европе пришлось заплатить 700 млрд евро за санкции против России только за первый год. В масштабах экономики Старого Света это не самая великая сумма. Но она в 12 раз превосходит европейские расходы на помощь Украине. И, что самое обидное для ЕС, его #санкции пока имеют ограниченный, а где-то даже и противоположный эффект.

Вот что говорит #статистика.

За первые пять месяцев 2023 г. (красный цвет) #Россия экспортировала морем нефти больше, чем когда-либо раньше. Это исторический рекорд. С одной стороны, это показывает неуязвимость экономики России, сильно зависящей от экспорта нефти, с другой — указывает на благоприятное отношение ряда европейских стран, от Греции до Венгрии, к этому экспорту. И говорит об исчерпании возможностей коллективного Запада ещё как-то «ущемить» Россию, не ущемляя при этом себя.

Остаётся вопрос о «скидках к цене» Urals. C одной стороны, «ценовой потолок», вероятно, оказал влияние на выручку российских нефтекомпаний и поступления в бюджет. С другой, оно явно не так велико, как рассчитывали в ЕС и #США. Хотя все говорят, что российская нефть продаётся с дисконтом, они не учитывают, что сравнивают апельсины с яблоками. Прежде цена Urals формировалась про принципу cif Роттердам — это означало, что все расходы по доставке баррелей потребителю нёс покупатель. Он платил за транспортировку, страховку, погрузку-разгрузку и таможенную очистку. Теперь цена указывается по правилу fob Приморск — соответственно, транспортные и прочие расходы переложены на покупателя, а скидка лишь компенсирует ему эти издержки плюс удлинение логистического плеча: вместо Роттердама нефть плывёт теперь в Мумбай.

При этом заявленные цели санкций не достигнуты. Бюджетного кризиса в России не наблюдается. Российская #экономика не подорвана беспрецедентными экспортными ограничениями западных стран. Способность ОПК выпускать вооружения сохраняется. И особого недовольства населения ухудшением условий жизни тоже нет. При этом, как признал ранее сам Жозеп Боррель, западные #санкции против РФ породили недовольство «глобального Юга», который всё дальше дистанцируется от коллективного Запада. Ну и по цифрам: потратив 700 млрд евро на борьбу с последствиями собственных санкций, Евросоюз смог сократить нефтегазовые доходы России… только на 17 млрд евро. А «украинский кризис» меж тем продолжается, унося каждый день десятки и даже сотни жизней.

Вот это всё вместе взятое — не провал ли Запада по всем статьям, от экономики до политики?

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