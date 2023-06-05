 

Собянин представил лучшие проекты “Академии наук”

05.06.2023, 20:35, Разное
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В рамках мероприятия «Московский форум инноваций» градоначальник Сергей Собянин рассказал о лучших проектах московской «Академии инноваторов» ― образовательной платформе, созданной для поддержки талантливых ученых и предпринимателей.

Среди наиболее впечатляющих достижений студентов «Академии инноваторов» выделяются проекты, направленные на решение глобальных проблем, таких как бедность, голод и неравенство.

Одним из наиболее заметных является разработка технологии переработки отходов в электрическую энергию, которая может стать важным шагом в борьбе с загрязнением окружающей среды. Также были представлены проекты, посвященные созданию экологически чистых транспортных средств и возобновляемым источникам энергии.

Еще одним успешным проектом стала разработка технологии, которая позволяет получать пищевые продукты в условиях засушливых и низкопродуктивных зон, что способствует борьбе с голодом в разных уголках мира.


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