 

Выяснили, что инфаркт чаще случается в понедельник

05.06.2023, 20:35, Разное
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Как показывают исследования и статистика, инфаркт миокарда, то есть остановка сердца, случается чаще в понедельник. Это может быть связано с изменением режима дня после выходных, а также со стрессом и перенапряжением на работе.

Королевская коллегия хирургов Ирландии провела исследование, которое подтвердило эту тенденцию. При этом, как отмечают специалисты, не только уровень стресса и перенапряжения на работе могут повлиять на риск инфаркта, но и питание и образ жизни в целом.

Поэтому, чтобы уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, необходимо следить за своим здоровьем, правильно питаться, контролировать уровень стресса и уделять достаточно внимания физической активности.

Также стоит обращаться к специалистам и проходить регулярные медицинские осмотры, чтобы своевременно выявлять и лечить любые заболевания, связанные со здоровьем сердца и кровеносной системы.

Важно помнить, что наше здоровье – это самый ценный ресурс, и только мы сами можем заботиться о нем и сохранять его на протяжении жизни.


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