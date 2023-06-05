Половые проблемы замучили

Беспилотники, компьютерные игры, WhatsApp и сохранение жизни. Что еще хотят запретить в России.

«Даже если жизни угрожает опасность»

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Колунов предложил запретить амнистию для лиц, которые совершили преступления (например, дезертирство), связанные со спецоперацией в Украине. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» передает его слова:

«Разумно задуматься над юридическим запретом амнистирования лиц, осужденных за умышленное повреждение или уничтожение военной техники и имущества, государственную измену, мародерство, дезертирство».

Гений законодательной мысли отметил, что полностью запретить амнистию будет нецелесообразно и негуманно, но в текущих обстоятельствах, по его словам, стоит говорить о запрете амнистии для граждан, замеченных в преступлениях, касающихся СВО.

А затем появилось разъяснение пленума Верховного суда: «Военнослужащие в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения военных либо боевых действий, <…> не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (статья 39 УК РФ), даже если их жизни угрожает опасность».

Преступлением, по мнению судей, будет считаться добровольная сдача в плен: «При рассмотрении уголовного дела о добровольной сдаче в плен судам необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 23 Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен; в бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг».

То есть жизнь — это награда, данная нам не мамой и Богом, а государством?

Зарубежные мессенджеры

Госдумой в первом чтении принят законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры.

Должностным лицам будет грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическим — от 100 до 700 тысяч рублей.

Все это касается сведений, пересылаемых финансовыми и кредитными организациями, а также компаниями с госучастием.

Наказывать госслужащих за использование этих мессенджеров в личных целях никто не будет. Как отметил автор инициативы, законопроект нужен для решения более глобальных задач, сообщают «РИА Новости».

Депутат Антон Горелкин отметил: «Сместить акценты в сторону российских альтернатив. Что хорошо и с точки зрения безопасности и профилактики утечек, и в инфраструктурном плане. Я не противник развития российского финтеха, но когда банки интегрируются с зарубежными цифровыми платформами, игнорируя российские, — стратегически неправильно».

Его коллега, небезызвестный защитник черепах Алексей Журавлев, поддержал инициативу: «Для личного общения госслужащие и сотрудники банков вполне могут ими пользоваться, если при этом не делиться служебной информацией, которая теоретически может попасть в руки западных спецслужб» (цитируем по «Российской газете»).

Судя по всему, на рынке занятости скоро будет очень востребована вакансия курьера. Ножками, ножками…

Фильмы

У иранского фильма «Убийца «Священный паук» Минкультуры отозвало прокатное удостоверение. «Представители прокатчика процитировали письмо Министерства культуры, в котором говорится: «Решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Убийца «Священный паук» принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации», — утверждает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Что это за информация — никто не говорит.

Зато известно, что судебный штраф наложен на платформу «Триколор Кино и ТВ» за якобы распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Аналогичные дела заведены на других участников: «Русский репортаж», Start, Premier и «Мегафон».

Беспилотники

По регионам РФ прокатилась волна запретов на использование беспилотников. В Питере — «в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения безопасности» — подобный запрет продлили до конца июля. Ввели его и в Чувашии, которая совсем не граничит с Украиной. Ущерб от подобных ограничений для сельского хозяйства и других отраслей экономики может быть весьма внушительным.

Между тем генерал-депутат Андрей Гурулев, тот самый, который хотел вернуть в обиход понятие «враг народа», предложил внести в Уголовный кодекс статью, наказывающую за съемку видео с беспилотниками. «Надо первое, что сделать, — сообщить по номеру 112, что видел беспилотник, район такой-то, точка такая. Это оптимальный вариант. Больше делать ничего не надо», — пояснил он сразу после атаки дронов на Москву.

Конечно: нет видосика — нет проблемы.

Фуры из Польши

В Госдуме предложили запретить фурам из Польши проезд по РФ. Инициативу сразу передали в правительство — соответствующее обращение в кабмин направил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

«Срочно, с 1 июня прошу, чтобы правительство РФ внесло поправки в постановление № 1728 (об ограничении для иностранных автомобильных компаний осуществлять перевозки по России. — Ред.), запрещающие польским автотранспортным компаниям выполнять импортно-экспортные грузоперевозки по территории РФ. Пусть приезжают на границу РФ, до ближайшего таможенного терминала, и выгружают груз или перецепляют его на наши фуры», — пояснил депутат.

Также Москвичев предложил ввести повышенные цены на дизельное топливо (в 1,5–2 раза) для фур польских перевозчиков.

Борьба с экстремизмом

Госдума расширила перечень экстремистских материалов, за распространение которых грозит административная ответственность в виде штрафа. Как сообщает ТАСС, в частности, это

труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии,

выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала,

выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями.

А Дугина с Ильиным почему-то в этот список не включили…

Неправильные карты

25 мая на заседании Госдумы сразу во втором и третьем чтении был принят законопроект, согласно которому географические карты или изображения РФ без части территорий становятся экстремистскими материалами. Нарушителям грозит либо штраф, либо арест до 15 суток. Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности Василий Пискарев заявил, что старые географические карты попадать под закон не будут.

Только не совсем понятно, как рисовать новые, — даже Минобороны не может с точностью сказать, где теперь проходит граница государства, а уж тем более — где будет проходить завтра.

Половая проблема

Решено изменить законы «Об основах охраны здоровья» и «Об актах гражданского состояния». Суть: граждане не смогут менять пол, а также вносить соответствующие поправки в паспорт и другие документы. Закон «Об основах охраны здоровья» предлагается дополнить отдельной статьей 45.1:

«Медицинским работникам запрещается проведение медицинских вмешательств, направленных на изменение пола пациента, связанных с психическими заболеваниями и расстройствами поведения».

Кроме того, абзац 4 ст. 70 закона «Об актах гражданского состояния» предлагают дополнить словами «за исключением случаев, указанных в статье 45.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан».

Законопроект появился после фееричной фразы спикера Госдумы Вячеслава Володина: «Утром человек встает и для себя решает, что он уже не мужчина, а женщина, или наоборот». Глава СК Бастрыкин пошел еще дальше, сравнив смену пола с мошенничеством. По его мнению, такие люди «нарушают интересы РФ и подрывают обороноспособность страны»: «Смена пола на бумаге — это обман, мошенничество. <…> Я имею в виду тех, кто побежал, и для того, чтобы уйти от мобилизации, сменил пол».

Ну логично, чем старше человек, тем все более актуальной становится половая повестка…

Загранпаспорта

Госдума приняла законопроект, согласно которому гражданам, призванным на военную службу, будет закрыт выезд из страны, а сам загранпаспорт может быть изъят. Теперь загранники надо отдать в полицию в течение пяти рабочих дней со дня получения повестки, где они будут храниться «до истечения срока этого временного ограничения либо истечения срока его действия».

«Закон предполагает ведение общефедерального учета — банка данных не только выданных, но и недействительных паспортов. Недействительные паспорта будут подлежать изъятию, которое может быть оспорено», — сказала пресс-служба Госдумы. Изъять паспорт смогут сотрудники пограничной службы. Только вряд ли они будут объяснять, по какой причине лишили вас документа и права на выезд.

Уклонисты

Депутаты решили лишить уклонистов от призыва права на работу. Соответствующий законопроект предполагает, что на работодателей будет накладываться штраф за трудоустройство тех, кто скрывается от армии. Для должностных лиц — от 10 000₽ до 20 000₽.

Компьютерные игры

Яна Лантратова — депутатка, известная самыми оригинальными подходами к образованию, выступила с инициативой о регулировании рынка компьютерных игр. Она полагает, что на них также следует выдавать прокатные удостоверения, как кинокартинам.

Учитывая то, что в Минкульте на днях сменились практически полностью экспертные советы по кино, где теперь не продохнешь от ряс, даже тетрис, очевидно, под угрозой.

Цветные войны

Зеленоградский суд Москвы вынес первый штраф за демонстрацию бело-сине-белого флага, который был обнаружен на облупившемся автомобильном номере москвички. Вообще-то официального запрета на эту расцветку еще не было, хотя власти и считают его символом запрещенного Верховным судом РФ легиона «Свобода России». Но полиция бдит: она задерживает не только людей, демонстрирующих желто-синий флаг ВКС РФ, но и запускающих в небо белые и синие шарики.

И о самокатах

Никуда не денемся от сводки о борьбе чиновников с самокатами — и недели не проходит без новостей на этот счет. Теперь в Госдуме потребовали запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам и в принципе ограничить их скорость до 15 км/ч. Это следует из письма единоросса Александра Якубовского в МВД и Минтранс.

Да что ж вы так мучаетесь-то? Ну, объявите, наконец, самокаты экстремистскими и запретите их использование на территории РФ.

Макар Ситкин, Сергей Соколов

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