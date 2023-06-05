 

Скрытый код обнаружен в популярных расширениях Chrome

05.06.2023, 20:20, Разное
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Компания Google приняла меры по удалению 32 вредоносных расширений Chrome, которые были установлены более 75 000 000 раз. TechRadar сообщил, что они могут использоваться для подмены результатов поиска, показа нежелательной рекламы и распространения спама.

Владимир Палант, эксперт по кибербезопасности, обнаружил вредоносные расширения в ходе двухмесячного расследования. Расширения содержали скрытую в них функцию, которая позволяла добавлять произвольный jаvascript на сайт, куда зашел пользователь.

Причем код становится активным не сразу, а спустя 24 часа после установки.

Autoskip, Soundboost и Crystal Ad Block входят в число наиболее вредоносных расширений. По словам пользователей, расширения перенаправляли на другие сайты и искажали результаты поиска.

Google подтвердил удаление расширений из Chrome Web Store. Пользователи находятся в зоне риска до тех пор, пока надстройки не будут удалены с их компьютеров.


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